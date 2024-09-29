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Первак: Арбитр только и ждал, чтобы дать вторую желтую карточку
Наставник Левого Берега – об удалении
Фото: Верес
Виталий Первак принял участие в пресс-конференции.
“Мы проиграли, допустили детские ошибки и тем самым помогли “Динамо”. Затем эта красная карточка, ошибка вратаря. В атаке не хватило исполнительского мастерства, чтобы забить.
Ротация состава – нормально. У нас много футболистов, которые хотят играть. Выпустили Приходько. Он достойно сыграл”.
“Я не согласен с удалением. Считаю, что бригада арбитров не справилась с давлением и совершила много ошибок. Якымив вел борьбу с Герреро, оба футболиста падают, арбитр фиксирует нарушение со стороны нашего игрока. У Самара не было никакой агрессии. Но арбитр только этого и ждал, чтобы дать ему вторую желтую карточку.
Первый гол повлиял на игру, и она пошла по другому сценарию. Нам стало еще труднее. Но я доволен игровой дисциплиной”, – отметил тренер.
В субботу "аисты" посетят Ковалевку.
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