Первак: Арбитр только и ждал, чтобы дать вторую желтую карточку

Виталий Первак принял участие в пресс-конференции.

“Мы проиграли, допустили детские ошибки и тем самым помогли “Динамо”. Затем эта красная карточка, ошибка вратаря. В атаке не хватило исполнительского мастерства, чтобы забить.

Ротация состава – нормально. У нас много футболистов, которые хотят играть. Выпустили Приходько. Он достойно сыграл”.