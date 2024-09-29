Дибанго: Честно говоря, я пустил мужскую слезу, когда начал получать такое количество сообщений поддержки от наших болельщиков

Камерунский полузащитник "Кривбасса" Иван Дибанго сейчас травмирован. Игрок рассказал детали получения повреждения и сообщил о сроках восстановления.

- Иван, все мы, и наши болельщики очень переживают за тебя. Как себя чувствуешь сейчас?

- Сейчас я очень расстроен, ведь это моя первая серьезная травма в профессиональной карьере, из-за которой я не могу тренироваться в течение целого месяца. Пауза в моей карьере - это испытание для меня. Но все меня поддерживают. Уверен, все будет хорошо.

- Что вообще произошло в моменте с травмой в матче с "Левым Берегом"? Как это случилось?

- Я действительно не знаю, как это произошло. Помню, что смотрел на мяч, который летел выше головы, а потом неожиданно почувствовал будто электрический удар по телу. Это все, что я помню с того момента.

- Что говорят специалисты, какие прогнозы по твоему восстановлению?

- Сначала я был в Киеве, где специалисты мне сказали, что восстановление продлится четыре месяца. Но вскоре, со мной связался наш клубный доктор, который успокоил и объяснил, что это не первая такая травма в команде, поэтому по его опыту для восстановления может понадобиться от месяца до полутора. Я верю, что все будет хорошо, и я очень скоро вернусь на поле.

- Ты - любимец наших фанов. Получаешь ли месседжи поддержки в соцсетях?

- Честно говоря, я пустил мужскую слезу, когда начал получать такое количество сообщений поддержки от наших болельщиков. Я чувствую любовь и искреннее волнение со стороны фанов, и это очень приятно, ведь они верят в то, что я вернусь на поле еще сильнее.

- Где смотрел матч против "Ворсклы"? Как оценишь игру партнеров?

- Я смотрел первый тайм матча на УПЛ ТВ. Могу сказать, что у нас было много шансов для победы. Но это футбол, мы должны принять, к сожалению, такой результат и играть дальше. Надеюсь, наши победы впереди.