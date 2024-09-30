Шовковский: Футболисты никогда не поднимутся до уровня ожиданий, а упадут до своей готовности

Александр Шовковский выступил на пресс-конференции.

“У нас достаточно плотный и непростой график. Готовились на фоне не очень приятного результата с "Лацио". Лига Европы – это один турнир, а чемпионат – другой. Но нужно побеждать в каждом матче.

Кто бы ни забил – это действия команды. Мы выиграли и выполнили задание. Кто поставил точку для меня не важно. Я хочу, чтобы забивал каждый игрок. Пусть забивает хоть вратарь, но не в свои ворота”.