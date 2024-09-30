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Шовковский: Футболисты никогда не поднимутся до уровня ожиданий, а упадут до своей готовности

Премьер-лига

Наставник Динамо – об атаке, игроках после травмы и тонусе

Шовковский: Футболисты никогда не поднимутся до уровня ожиданий, а упадут до своей готовности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Шовковский выступил на пресс-конференции.

“У нас достаточно плотный и непростой график. Готовились на фоне не очень приятного результата с "Лацио". Лига Европы – это один турнир, а чемпионат – другой. Но нужно побеждать в каждом матче.

Кто бы ни забил – это действия команды. Мы выиграли и выполнили задание. Кто поставил точку для меня не важно. Я хочу, чтобы забивал каждый игрок. Пусть забивает хоть вратарь, но не в свои ворота”.

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"Чтобы не ухудшать состояние Михавка, мы решили его заменить. Попов тоже только начинает работать. Как только он сказал, что его что-то беспокоит, сразу его заменили.

Предстоит сложный период. Делаем ротацию, чтобы все были в форме. Они должны ощущать не только тренировочный процесс, но и игру. Всегда говорю, что они никогда не поднимутся до уровня ожиданий, а упадут до своей готовности. Как они вырабатывают свои навыки, так они будут выполнять их на поле. Когда есть давление трибун и есть ответственность за результат. Работаем на тренировках, чтобы некоторые моменты ребята выполняли автоматически”, – заявил тренер.

3 октября "Динамо" будет играть во 2-м туре ЛЕ.

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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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