Кобин: Было много моментов с фолами соперника, а их просто не давали. Трудно бороться против соперника и судей

Василий Кобин ответил на вопросы журналистки УПЛ.ТБ.

“В первом тайме не понравилось судейство. Было много моментов с фолами соперника, а их попросту не давали. Нам было тяжело бороться против соперника и судей.

Есть игроки, которым я доверился, но они себя повели достаточно некорректно по отношению к команде, так что будут приняты меры.

Плохая реакция на контпрессинг. Мы это видим и над этим работаем. Это проблема не только этой игры. Не все игроки переключаются на отбор мяча. Либо это определенный уровень наших защитников, либо эти ошибки более индивидуального плана. Очень малыми темпами это меняется".