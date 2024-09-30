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Кобин: Было много моментов с фолами соперника, а их просто не давали. Трудно бороться против соперника и судей
Наставник раскритиковал действия арбитра
nkveres.com
Василий Кобин ответил на вопросы журналистки УПЛ.ТБ.
“В первом тайме не понравилось судейство. Было много моментов с фолами соперника, а их попросту не давали. Нам было тяжело бороться против соперника и судей.
Есть игроки, которым я доверился, но они себя повели достаточно некорректно по отношению к команде, так что будут приняты меры.
Плохая реакция на контпрессинг. Мы это видим и над этим работаем. Это проблема не только этой игры. Не все игроки переключаются на отбор мяча. Либо это определенный уровень наших защитников, либо эти ошибки более индивидуального плана. Очень малыми темпами это меняется".
“Если бы Сергей Кисленко был более агрессивным, он мог забить не один мяч. А так он был инертен, хотя партнеры его находили. Группа атаки работала достаточно хорошо. Он очень долго работал с мячом, и я решил освежить эту позицию. Пока у нас с нападающими проблема. Все забивают голы, кроме нападающих.
Мы больше времени проводим в автобусе, чем тренируемся и работаем на футбольном поле. Команда готова работать на выезде, но что из этого получится – посмотрим”, – заявил тренер.
Следующий тур “Ингулец” сыграет во Львове против “Карпат”.
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