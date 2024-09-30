Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Закрывать программу 8-го тура УПЛ будет поединок между "Зарей" и "Ворсклой". Обе команды имеют равное количество очков - 9. Луганчане идут на 9-й строчке, полтавчане - на 8-й.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 8-й тур.30.09.2024
Киев, "Динамо" им. В. В Лобановского
"Заря" 18:00 "Ворскла"
Популярное сейчас
- Сборная Украины - в полуфинале футзального ЧМ-2024, скандал в мадридском дерби, победа Динамо в УПЛ. Главные новости за 29 сентября
- Матрасники спаслись на характере. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
- Примера. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Героическое спасение имени Корреа
- Левый Берег – Динамо: смотреть прямую трансляцию матча чемпионата Украины
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе