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Заря - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Заря - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Заря - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Закрывать программу 8-го тура УПЛ будет поединок между "Зарей" и "Ворсклой". Обе команды имеют равное количество очков - 9. Луганчане идут на 9-й строчке, полтавчане - на 8-й.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 8-й тур.30.09.2024
Киев, "Динамо" им. В. В Лобановского
"Заря" 18:00 "Ворскла"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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