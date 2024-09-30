Заря - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Закрывать программу 8-го тура УПЛ будет поединок между "Зарей" и "Ворсклой". Обе команды имеют равное количество очков - 9. Луганчане идут на 9-й строчке, полтавчане - на 8-й.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 8-й тур.30.09.2024

Киев, "Динамо" им. В. В Лобановского

"Заря" 18:00 "Ворскла"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>