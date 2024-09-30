Фанаты Вереса на матче с Шахтером: Мы наделаем вам гробы! Ваш футбол нам до п***ы! И вам п***а

На домашнем матче 8-го тура УПЛ против "Шахтера" активные болельщики "Вереса" скандировали кричалки провокативного содержания. Видео скандирования ровенчан поделился автор проекта FCDK House Михаил Потапенко.

"В нашім лісі сосен повно! Ми наробим вам гроби! Ваш футбол нам до п***и! І вам п***а"

Поединок завершился ничьей со счетом 1:1. "Верес" уже второй сезон подряд отбирает у "Шахтера" очки в домашнем матче чемпионата Украины. Для "горняков" это уже третья потеря баллов в текущем первенстве. "Оранжево-черные" отстают от лидеров на 6 баллов.