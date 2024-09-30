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Фанаты Вереса на матче с Шахтером: Мы наделаем вам гробы! Ваш футбол нам до п***ы! И вам п***а

Премьер-лига
Обновлено

Неоднозначные скандирования от поклонников красно-черных

Фанаты Вереса на матче с Шахтером: Мы наделаем вам гробы! Ваш футбол нам до п***ы! И вам п***а

nkveres.com

Новина українською

На домашнем матче 8-го тура УПЛ против "Шахтера" активные болельщики "Вереса" скандировали кричалки провокативного содержания. Видео скандирования ровенчан поделился автор проекта FCDK House Михаил Потапенко.

"В нашім лісі сосен повно! Ми наробим вам гроби! Ваш футбол нам до п***и! І вам п***а"

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Поединок завершился ничьей со счетом 1:1. "Верес" уже второй сезон подряд отбирает у "Шахтера" очки в домашнем матче чемпионата Украины. Для "горняков" это уже третья потеря баллов в текущем первенстве. "Оранжево-черные" отстают от лидеров на 6 баллов.

@m1guelten Що скажете? #m1guelten ♬ оригінальний звук - Міша з FCDK HOUSE????????
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1 голосов
Источник:
m1guelten
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Консул (Звягель )
30.09.2024 в 10:30
Дебіли
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Комментарии 5
Консул (Звягель )
30.09.2024 в 10:30
Дебіли
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1
0
Gudvin85 (Киев)
30.09.2024 в 09:45
Не понятно только одно, зачем эту гадость тут выкладывать, показать уровень статей на сайте?
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1
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
30.09.2024 в 09:43
Ніколи не відносив ультрас до справжніх вболівальників. Пригадую, як ультрас "Карпат" на "Авангарді" у Луцьку скандували: "ми волиняк поставим на ножі!"Таке бидло не повинне взагалі бути на стадіоні.
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3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2024 в 09:31
йододефицитная рагульня
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3
0
andy1973 (Рівне)
30.09.2024 в 08:09
Вважаю що керівництво Вереса повинно перестати лояльно ставитись до чорних ультрас Вереса. Там одна пацанва, для якої футбол схоже став засобом виплескати своє хамство. Однозначно це ганьба для клубу, для міста і для справжніх вболівальників рівнян.
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8
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