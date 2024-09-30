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Хавбек Полесья: Победа над Карпатами точно не была очень легкой
Житомирский клуб обыграл львовян со счетом 3:1
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Борис Крушинский прокомментировал победу над "Карпатами" (3:1) в матча 8-го тура УПЛ.
- Поздравляем с победой! Борис, гол плюс ассист во Львове, что чувствуешь?
- Спасибо! Чувствую положительные эмоции, можно сказать, приехал на родную землю. Игра удалась, главное, что победила команда. Я очень рад, что сегодня на этом стадионе была победа, поэтому эмоции только положительные.
- Сегодня пришлось играть в сложных условиях. Удалось ли выполнить план на игру при обильном дожде, как дождь повлиял на игру?
- Поле было очень тяжелым. Мяч ходил быстро, где-то подседали ножки, но, думаю, в первом тайме мы выполнили план на игру. Будем готовиться к следующей игре и продолжать в таком же темпе.
- Со стороны показалось, что победа далась уверенно и спокойно, как чувствовалось на поле?
- Эта победа точно не была очень легкой. Был сильный дождь, можно сказать, мы много страдали, садились ноги. Считаю, что мы победили на характере.
- Какой ключевой фактор этой победы?
- Как я говорил ранее: характер. Мы не давали сопернику играть между линиями, заняли фланг, поэтому есть такой результат и победа, - сказал Крушинский.
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