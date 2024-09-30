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Защитник Оболони: Первая победа в сезоне должна придать нам уверенности в своих силах
Максим Грисьо - о победе над "Ингульцом" (2:1)
Фото: ФК Оболонь
Защитник "Оболони" Максим Грисьо рассказал о победе над "Ингульцом" (2:1) в 8-м туре УПЛ.
Отметим, что "пивовары" выиграли свой первый матч в чемпионате.
"Это был поединок, как говорится, за 6 очков. Ведь "Оболонь" и "Ингулец" – соседи по турнирной таблице. Гости довольно неожиданно не встречали нас высоко, действуя больше от обороны, и мы довольно уверенно контролировали ход событий на поле.
Мы имели преимуществом над "Ингульцом" в контроле мяча, по созданным голевым моментам, ударами по воротам. Но, забив второй раз, почему-то решили играть по счету и чуть не поплатились. Гости в компенсированное время отквитали один мяч, и последние минуты были нервными. Поэтому только после финального свистка поверили, что своего добились.
Эта первая победа должна придать нам уверенности в своих силах. Это важно, потому что в следующем матче – с "Черноморцем" – снова на кону будет 6 очков", - сказал Грисьо.
"Оболони" имеет 5 зачетных пунктов и занимает 15-е место в УПЛ.
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