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Защитник Оболони: Первая победа в сезоне должна придать нам уверенности в своих силах

Премьер-лига

Максим Грисьо - о победе над "Ингульцом" (2:1)

Защитник Оболони: Первая победа в сезоне должна придать нам уверенности в своих силах

Фото: ФК Оболонь

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Защитник "Оболони" Максим Грисьо рассказал о победе над "Ингульцом" (2:1) в 8-м туре УПЛ.

Отметим, что "пивовары" выиграли свой первый матч в чемпионате.

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"Это был поединок, как говорится, за 6 очков. Ведь "Оболонь" и "Ингулец" – соседи по турнирной таблице. Гости довольно неожиданно не встречали нас высоко, действуя больше от обороны, и мы довольно уверенно контролировали ход событий на поле.

Мы имели преимуществом над "Ингульцом" в контроле мяча, по созданным голевым моментам, ударами по воротам. Но, забив второй раз, почему-то решили играть по счету и чуть не поплатились. Гости в компенсированное время отквитали один мяч, и последние минуты были нервными. Поэтому только после финального свистка поверили, что своего добились.

Эта первая победа должна придать нам уверенности в своих силах. Это важно, потому что в следующем матче – с "Черноморцем" – снова на кону будет 6 очков", - сказал Грисьо.

"Оболони" имеет 5 зачетных пунктов и занимает 15-е место в УПЛ.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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