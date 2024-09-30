Бартулович: Заре не хватало такого человека, как Будковский

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович ответил на вопрос о том, оправдывает ли себя возвращение в луганский клуб опытного форварда Филиппа Будковского.

"Нам не хватало такого человека в команде, потому что многие опытные футболисты летом покинули клуб. Нам хотелось иметь в раздевалке такого игрока. И в результате он перешел в "Зарю".

Я думаю, что Будковский усилил команду. Я думаю, он поможет команде не только на поле, но и за его пределами", - сказал Бартулович в интервью Sport.ua.