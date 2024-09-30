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Бартулович: Заре не хватало такого человека, как Будковский

Премьер-лига
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Тренер луганчан - о форварде команды

Бартулович: Заре не хватало такого человека, как Будковский

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович ответил на вопрос о том, оправдывает ли себя возвращение в луганский клуб опытного форварда Филиппа Будковского.

"Нам не хватало такого человека в команде, потому что многие опытные футболисты летом покинули клуб. Нам хотелось иметь в раздевалке такого игрока. И в результате он перешел в "Зарю".

Я думаю, что Будковский усилил команду. Я думаю, он поможет команде не только на поле, но и за его пределами", - сказал Бартулович в интервью Sport.ua.

В нынешнем сезоне Будковский уже отличился 1 голом в 4 матчах УПЛ за "Зарю".

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Младен Бартулович Филипп Будковский
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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