Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бартулович: Заре не хватало такого человека, как Будковский
Тренер луганчан - о форварде команды
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович ответил на вопрос о том, оправдывает ли себя возвращение в луганский клуб опытного форварда Филиппа Будковского.
"Нам не хватало такого человека в команде, потому что многие опытные футболисты летом покинули клуб. Нам хотелось иметь в раздевалке такого игрока. И в результате он перешел в "Зарю".
Я думаю, что Будковский усилил команду. Я думаю, он поможет команде не только на поле, но и за его пределами", - сказал Бартулович в интервью Sport.ua.
В нынешнем сезоне Будковский уже отличился 1 голом в 4 матчах УПЛ за "Зарю".
Популярное сейчас
- Матрасники спаслись на характере. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
- Аталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
- Шахтер заинтересовался игроком Ворсклы - источник
- Первая победа Оболони и триумф Динамо. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе