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Пасич: ЛНЗ подарил Черноморцу одно очко

Премьер-лига

Черкасчане расписали ничью с одесситами

Пасич: ЛНЗ подарил Черноморцу одно очко

Фото: ФК ЛНЗ

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Защитник "ЛНЗ" Геннадий Пасич прокомментировал ничью с "Черноморцем" (1:1) в матче 8-го тура УПЛ.

"Есть разочарование результатом. Но сами виноваты: в игровом эпизоде, когда одесситы забили, мы не имели права останавливаться, посчитав, что мяч вышел за линию. Надо было бороться до конца и, убежден, обошлось бы без взятия наших ворот.

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Это привело к потере двух драгоценных очков и это тем обиднее, что могли значительно раньше, как говорится, закрывать матч. Однако снова подвела реализация, хотя владениям гостей угрожали часто. Ничего не остается, как постараться наверстать упущенное в поединке следующего тура – с "Шахтером", который состоится 6 октября", - сказал Пасич.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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