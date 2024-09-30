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Пасич: ЛНЗ подарил Черноморцу одно очко
Черкасчане расписали ничью с одесситами
Фото: ФК ЛНЗ
Защитник "ЛНЗ" Геннадий Пасич прокомментировал ничью с "Черноморцем" (1:1) в матче 8-го тура УПЛ.
"Есть разочарование результатом. Но сами виноваты: в игровом эпизоде, когда одесситы забили, мы не имели права останавливаться, посчитав, что мяч вышел за линию. Надо было бороться до конца и, убежден, обошлось бы без взятия наших ворот.
Это привело к потере двух драгоценных очков и это тем обиднее, что могли значительно раньше, как говорится, закрывать матч. Однако снова подвела реализация, хотя владениям гостей угрожали часто. Ничего не остается, как постараться наверстать упущенное в поединке следующего тура – с "Шахтером", который состоится 6 октября", - сказал Пасич.
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