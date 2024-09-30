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Третьяков: Был интерес клуба УПЛ, который играл в еврокубках. Не жалею, что выбрал Колос
Хавбек выбрал ковалевский клуб
Фото: ФК Колос
Полузащитник "Колоса" Максим Третьяков рассказал, что летом он имел и другие варианты продолжения карьеры.
- Кроме "Колоса", у тебя были другие предложения?
- Были разговоры с двумя клубами УПЛ, которые не хотел бы озвучивать. Рад, что быстро удалось договориться с "Колосом".
- А если намекнуть?
- Один из участников еврокубков предметно интересовался и были разговоры с еще одним клубом (по информации УФ, Третьяков был на радарах "Кривбасса" и "Карпат", - прим.). Нужно было в сжатые сроки определиться с будущим и сейчас не жалею, что выбрал "Колос", - сказал Третьяков.
В нынешнем сезоне Третьяков сыграл в шести матчах за "Колос", в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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