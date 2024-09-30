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СМИ раскрыли, сколько зарабатывает главный арбитр за один матч УПЛ

Премьер-лига

Судьям увеличили гонорары

СМИ раскрыли, сколько зарабатывает главный арбитр за один матч УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Арбитрам УПЛ увеличили гонорары за счет клубов, сообщает ТаТоТаке.

Команда, принимающая соперника, должна выделить 231 тысячу гривен на бригаду судей, а также 90 тысяч гривен за использование системы VAR. То есть за каждый домашний матч клубы тратят около 321 000 гривен.

Также отмечается, что если раньше главный арбитр получал 30 000 гривен за игру, то сейчас 45 тысяч. И если рефери удастся отработать матч без замечаний и нареканий со стороны Комитета арбитров УАФ, то к этой сумме добавляется еще 15 тысяч гривен.

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арбитр ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2024 в 12:35
А народу лише підвищення цін та заморозка соцвиплат
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2024 в 12:35
А народу лише підвищення цін та заморозка соцвиплат
Ответить
0
0

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