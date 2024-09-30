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Попов: Нужно было выбирать: здоровье или сборная. Пришлось выбрать здоровье

Премьер-лига
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Защитник "Динамо" - о своем восстановлении

Попов: Нужно было выбирать: здоровье или сборная. Пришлось выбрать здоровье

Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал о своем восстановлении.

– Как прошло ваше возвращение с точки зрения физики?

– Потихоньку. Как говорится, с вашими молитвами. Такое случается в футболе, что есть травмы. От этого никто не застрахован. Плюс дорога, плюс такой график насыщен – немного тяжеловато. Так случилось, что вылезло и одно, и другое, другое и третье. Пришлось взять паузу и восстановиться нормально.

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– У вас конкретно спина?

– От спины все остальное идет. Если вы хотите вникнуть в это, то оно все от спины идет – задние, передние, икроножные мышцы. Сегодня поле было хорошего качества, но мягкое и внесло свои трудности.

– Вас разминали где-то минут 40 после матча. Как этот процесс проходит технологически?

– Это у каждого индивидуально. Немного кровь разогнать, чтобы поскорее восстановиться. У меня еще дома много физиопроцедур, потому приходится так восстанавливаться.

– Каково было ваше состояние перед матчем с "Лацио"? Могли ли выйти на поле теоретически?

– Даже сегодня было нелегко, потому что около месяца пропустил. Все равно нужно набрать эти кондиции, набегать через тренировки, через матчи. Тренировки у нас не могут полноценно быть, потому что дорога тоже отнимает много сил. Нужно время, которого нет.

– Насколько болезненным моментом для вас было то, что не уехали в сборную?

– Конечно, неприятный момент, потому что сборная – для каждого игрока очень важный момент. Здесь нужно выбирать: либо здоровье, либо сборная. Пришлось выбрать здоровье, потому что я прошел курс уколов в спину. Да, очень неприятные манипуляции. Пришлось принять такое решение.

– На сколько процентов сейчас готовы?

– Если в процентах говорить, то где-то 70-80%. Все в процессе, - сказал Попов в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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