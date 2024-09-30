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Попов: Нужно было выбирать: здоровье или сборная. Пришлось выбрать здоровье
Защитник "Динамо" - о своем восстановлении
Динамо Київ
Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал о своем восстановлении.
– Как прошло ваше возвращение с точки зрения физики?
– Потихоньку. Как говорится, с вашими молитвами. Такое случается в футболе, что есть травмы. От этого никто не застрахован. Плюс дорога, плюс такой график насыщен – немного тяжеловато. Так случилось, что вылезло и одно, и другое, другое и третье. Пришлось взять паузу и восстановиться нормально.
– У вас конкретно спина?
– От спины все остальное идет. Если вы хотите вникнуть в это, то оно все от спины идет – задние, передние, икроножные мышцы. Сегодня поле было хорошего качества, но мягкое и внесло свои трудности.
– Вас разминали где-то минут 40 после матча. Как этот процесс проходит технологически?
– Это у каждого индивидуально. Немного кровь разогнать, чтобы поскорее восстановиться. У меня еще дома много физиопроцедур, потому приходится так восстанавливаться.
– Каково было ваше состояние перед матчем с "Лацио"? Могли ли выйти на поле теоретически?
– Даже сегодня было нелегко, потому что около месяца пропустил. Все равно нужно набрать эти кондиции, набегать через тренировки, через матчи. Тренировки у нас не могут полноценно быть, потому что дорога тоже отнимает много сил. Нужно время, которого нет.
– Насколько болезненным моментом для вас было то, что не уехали в сборную?
– Конечно, неприятный момент, потому что сборная – для каждого игрока очень важный момент. Здесь нужно выбирать: либо здоровье, либо сборная. Пришлось выбрать здоровье, потому что я прошел курс уколов в спину. Да, очень неприятные манипуляции. Пришлось принять такое решение.
– На сколько процентов сейчас готовы?
– Если в процентах говорить, то где-то 70-80%. Все в процессе, - сказал Попов в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
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