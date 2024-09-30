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Экс-директор Днепра-1: Тем кому выплатили долги - повезло. А вот мне нет
Клуб до сих пор не погасил перед ним долги по зарплате
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Александрии" Иван Телько рассказал о состоянии выплаты задолженности по зарплате со стороны его бывшего клуба - "Днепра-1".
- Вячеслав Фридман где-то 2 недели назад заявил, что все долги "Днепра-1" перед персоналом были выплачены, а перед игроками частично, это правда?
- Выплатили почти всем. По поводу футболистов, насколько я знаю - нет. И некоторым из персонала (менеджмента) также не выплатили задолженность. Почему именно так? Это нужно спрашивать у господина Фридмана. Однако факт закрытия задолженности почти перед всеми закрыт. Тем кому выплатили - повезло. А вот мне не повезло.
- А вы спрашивали у Фридмана, возможно в правовом поле?
- Да, у нас был разговор, но пусть он останется между нами. Однако, если каким-то образом деньги такие дойдут до меня, то пусть лучше перечислят в фонд "Повернись живим", - сказал Телько.
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