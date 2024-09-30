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Экс-директор Днепра-1: Тем кому выплатили долги - повезло. А вот мне нет

Премьер-лига

Клуб до сих пор не погасил перед ним долги по зарплате

Экс-директор Днепра-1: Тем кому выплатили долги - повезло. А вот мне нет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Александрии" Иван Телько рассказал о состоянии выплаты задолженности по зарплате со стороны его бывшего клуба - "Днепра-1".

- Вячеслав Фридман где-то 2 недели назад заявил, что все долги "Днепра-1" перед персоналом были выплачены, а перед игроками частично, это правда?

- Выплатили почти всем. По поводу футболистов, насколько я знаю - нет. И некоторым из персонала (менеджмента) также не выплатили задолженность. Почему именно так? Это нужно спрашивать у господина Фридмана. Однако факт закрытия задолженности почти перед всеми закрыт. Тем кому выплатили - повезло. А вот мне не повезло.

- А вы спрашивали у Фридмана, возможно в правовом поле?

- Да, у нас был разговор, но пусть он останется между нами. Однако, если каким-то образом деньги такие дойдут до меня, то пусть лучше перечислят в фонд "Повернись живим", - сказал Телько.

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ФК Александрия СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
Камон, плей!
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2024 в 12:34
У правовому полі не хочуть вирішувати, бо там у контрактах зафіксовані мінімалки
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2024 в 12:34
У правовому полі не хочуть вирішувати, бо там у контрактах зафіксовані мінімалки
Ответить
0
0

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