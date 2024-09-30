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Розминка перед Хоффе. ФОТОрепортаж з матча Левый берег - Динамо 0:3

Премьер-лига

Курс на Лигу Европы

Розминка перед Хоффе. ФОТОрепортаж з матча Левый берег - Динамо 0:3

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" вернуло себе лидерство в УПЛ (но оно не единоличное), и в хорошем настроении готовится ко второму матчу основной стадии Лиги Европы. Там нужно побеждать "Хоффенхайм". Удастся ли – узнаем в четверг, а пока смотрим на то, как киевляне "разминались" перед Лигой Европы на новичке УПЛ.

Победа "Динамо" оказалась спокойной и уверенной. Фотогалерея – от Алины Ерофеевой.

Фотогалерея

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