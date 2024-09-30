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Дячук - о возвращении после травмы: Этот период точно был нелегким

Премьер-лига

Защитник "Динамо" пропустил два месяца из-за повреждения плеча

Дячук - о возвращении после травмы: Этот период точно был нелегким

Фото: Instagram

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Защитник "Динамо" Максим Дячук поделился своими эмоциями от возвращения на поле после травмы.

Напомним, Дячук не играл с 31-го июля из-за повреждения плеча.

"Невероятные ощущения вернуться на поле после двух месяцев, которые провел на травме. Этот период точно был нелегкий, однако все должно быть так, как есть.

Еще с середины августа я начал работать, чтобы вернуться на поле сильнее и помогать идти родному клубу к цели, которую мы поставили себе на этот сезон! Спасибо всем за поддержку, дальше - точно больше", - написал Максим в своем Instagram.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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