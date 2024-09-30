  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рубчинский: Когда мы забили второй гол Левому Берегу, стало легче
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рубчинский: Когда мы забили второй гол Левому Берегу, стало легче

Премьер-лига
Обновлено

"Динамо" разгромило "Левый Берег"

Рубчинский: Когда мы забили второй гол Левому Берегу, стало легче

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Автор третьего гола в ворота "Левого Берега" (3:0), который стал для него премьерным в составе "Динамо", Валентин Рубчинский поделился впечатлениями от игры.

Читайте такжеУПЛ. Левый Берег - Динамо 0:3. Без сенсации в киевском дерби

- Насколько непросто далась победа над "Левым Берегом"?

- Конечно, было непросто, ведь недавно у нас была очень тяжелая игра. Мы вернулись и почти сразу снова матч. Начали хорошо, игра была за нами, но потом начали ошибаться и понемногу начали терять преимущество, а соперник выровнял игру. Но под конец, когда уже забили второй гол, стало легче.

- Какие впечатления после дебютного мяча за "Динамо"?

- Конечно, приятные. У меня были голевые моменты в предыдущих матчах, но тогда не удалось забить гол. Рад, что сегодня наконец удалось забить, я счастлив. Очень красивый гол забил Владимир Бражко.

Читайте такжеБражко забил Левому Берегу ударом из центрального круга. ВИДЕО

- Удалось ли реализовать на поле все, что хотели?

- Конечно, нужно играть еще лучше, мы могли больше забивать. Нужно работать над реализацией. В общем это уже тренер скажет, как мы сыграли, и все ли выполнили, - сказал Рубчинский.

По теме
yellow-arrow
Розминка перед Хоффе. ФОТОрепортаж з матча Левый берег - Динамо 0:3
yellow-arrow
Дячук - о возвращении после травмы: Этот период точно был нелегким
yellow-arrow
Экс-директор Днепра-1: Тем кому выплатили долги - повезло. А вот мне нет
Динамо (Киев) Валентин Рубчинский Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости