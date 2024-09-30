Рубчинский: Когда мы забили второй гол Левому Берегу, стало легче

Автор третьего гола в ворота "Левого Берега" (3:0), который стал для него премьерным в составе "Динамо", Валентин Рубчинский поделился впечатлениями от игры.

- Насколько непросто далась победа над "Левым Берегом"?

- Конечно, было непросто, ведь недавно у нас была очень тяжелая игра. Мы вернулись и почти сразу снова матч. Начали хорошо, игра была за нами, но потом начали ошибаться и понемногу начали терять преимущество, а соперник выровнял игру. Но под конец, когда уже забили второй гол, стало легче.

- Какие впечатления после дебютного мяча за "Динамо"?

- Конечно, приятные. У меня были голевые моменты в предыдущих матчах, но тогда не удалось забить гол. Рад, что сегодня наконец удалось забить, я счастлив. Очень красивый гол забил Владимир Бражко.

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- Удалось ли реализовать на поле все, что хотели?

- Конечно, нужно играть еще лучше, мы могли больше забивать. Нужно работать над реализацией. В общем это уже тренер скажет, как мы сыграли, и все ли выполнили, - сказал Рубчинский.