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Леднев провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Премьер-лига

100!

Леднев провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Фото: ФК Полісся

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Поединок 8-го тура УПЛ против "Карпат" (3:1) стал для полузащитника "Полесья" Богдана Леднева 100-м в УПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В составе житомирского клуба Леднев отыграл 7 игр, "Зари" - 49, "Динамо" - 20 и "Днепра-1" - 24. В активе 26-летнего хавбека 18 голов в УПЛ.

Дебютировал Богдан в чемпионатах Украины 4 августа 2018 года в составе "Зари" в домашнем матче против "Черноморца" (1:1).

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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