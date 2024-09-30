Леднев провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Поединок 8-го тура УПЛ против "Карпат" (3:1) стал для полузащитника "Полесья" Богдана Леднева 100-м в УПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В составе житомирского клуба Леднев отыграл 7 игр, "Зари" - 49, "Динамо" - 20 и "Днепра-1" - 24. В активе 26-летнего хавбека 18 голов в УПЛ.

Дебютировал Богдан в чемпионатах Украины 4 августа 2018 года в составе "Зари" в домашнем матче против "Черноморца" (1:1).