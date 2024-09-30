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Леднев провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
100!
Фото: ФК Полісся
Поединок 8-го тура УПЛ против "Карпат" (3:1) стал для полузащитника "Полесья" Богдана Леднева 100-м в УПЛ, сообщает пресс-служба лиги.
В составе житомирского клуба Леднев отыграл 7 игр, "Зари" - 49, "Динамо" - 20 и "Днепра-1" - 24. В активе 26-летнего хавбека 18 голов в УПЛ.
Дебютировал Богдан в чемпионатах Украины 4 августа 2018 года в составе "Зари" в домашнем матче против "Черноморца" (1:1).
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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