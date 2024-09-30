Синица: Динамо - такая команда, которая не прощает ошибок

Полузащитник "Левого Берега" Олег Синица прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3) в матче 8-го тура УПЛ.

"Была тяжелая игра. Мы понимали, с кем встречаемся и очень серьезно готовились к матчу. Но киевское "Динамо" - такая команда, которая не прощает ошибок. Они воспользовались нашими ошибками, поэтому счет такой, как есть.

У меня был хороший момент - наверное, лучше и не придумаешь. Однако так случилось, что вратарь отбил мяч. Возможно, нужно было в том эпизоде пробить иначе. Это уже история, будем пересматривать этот матч и готовиться к следующим.

Матч с "Колосом"? Конечно, ожидаем тяжелой игры. У нас не может быть легких матчей, ведь мы - новички Премьер-лиги. Считаю, с "Колосом" будет поединок за шесть очков, ведь обе команды сейчас находятся в нижней части турнирной таблицы", - сказал Синица в эфире УПЛ ТВ.