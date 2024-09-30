  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Был не наш день". Форвард Левого Берега объяснил поражение от Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Был не наш день". Форвард Левого Берега объяснил поражение от Динамо

Премьер-лига

Послематчевый комментарий

"Был не наш день". Форвард Левого Берега объяснил поражение от Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий "Левого Берега" Богдан Кобзарь прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3) в 8-м туре УПЛ.

"Эмоции, безусловно, негативные - нам не удалось добиться положительного результата. Будем работать.

Мы не рассчитывали на быстрый пропущенный мяч, поэтому, думаю, он нас немного выбил из колеи.

Читайте такжеСиница: Динамо - такая команда, которая не прощает ошибок

В перерыве тренерский штаб нас поддержал и попросил продолжать игру в таком же духе и искать свой момент у чужих ворот.

Все ребята старались и отработали на максимум. Возможно, где-то нам не повезло, не нашли свой момент у ворот соперника. Был не наш день", - сказал Кобзарь.

По теме
yellow-arrow
Травма Бабенко: стали известны сроки восстановления капитана Полесья
yellow-arrow
Заря - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.09.2024
yellow-arrow
Синица: Динамо - такая команда, которая не прощает ошибок
Динамо (Киев) Левый берег (Киев) Богдан Кобзар
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости