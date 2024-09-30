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"Был не наш день". Форвард Левого Берега объяснил поражение от Динамо
Послематчевый комментарий
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Левого Берега" Богдан Кобзарь прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3) в 8-м туре УПЛ.
"Эмоции, безусловно, негативные - нам не удалось добиться положительного результата. Будем работать.
Мы не рассчитывали на быстрый пропущенный мяч, поэтому, думаю, он нас немного выбил из колеи.
В перерыве тренерский штаб нас поддержал и попросил продолжать игру в таком же духе и искать свой момент у чужих ворот.
Все ребята старались и отработали на максимум. Возможно, где-то нам не повезло, не нашли свой момент у ворот соперника. Был не наш день", - сказал Кобзарь.
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