"Был не наш день". Форвард Левого Берега объяснил поражение от Динамо

Нападающий "Левого Берега" Богдан Кобзарь прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3) в 8-м туре УПЛ.

"Эмоции, безусловно, негативные - нам не удалось добиться положительного результата. Будем работать.

Мы не рассчитывали на быстрый пропущенный мяч, поэтому, думаю, он нас немного выбил из колеи.

В перерыве тренерский штаб нас поддержал и попросил продолжать игру в таком же духе и искать свой момент у чужих ворот.

Все ребята старались и отработали на максимум. Возможно, где-то нам не повезло, не нашли свой момент у ворот соперника. Был не наш день", - сказал Кобзарь.