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Травма Бабенко: стали известны сроки восстановления капитана Полесья
Опорник пропустил матч с "Карпатами" из-за повреждения
Фото: Instagram
Основной опорник "Полесья" и капитан "Полесья" Руслан Бабенко пропустил матч 8-го тура УПЛ с "Карпатами" (3:1) из-за повреждения задней поверхности бедра, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, медики прогнозируют, что Руслану понадобится еще примерно 7-10 дней до полного восстановления. Это означает, что шансы вернуться на поле уже к воскресному матчу против "Ворсклы" очень невелики.
Скорее всего, Имад Ашур сможет полноценно рассчитывать на своего капитана в домашнем матче 10-го тура против "Левого Берега", который состоится уже после паузы на матчи сборных.
В этом сезоне Бабенко провел 6 матчей за "Полесье" и отметился одной результативной передачей.
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