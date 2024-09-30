Травма Бабенко: стали известны сроки восстановления капитана Полесья

Основной опорник "Полесья" и капитан "Полесья" Руслан Бабенко пропустил матч 8-го тура УПЛ с "Карпатами" (3:1) из-за повреждения задней поверхности бедра, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, медики прогнозируют, что Руслану понадобится еще примерно 7-10 дней до полного восстановления. Это означает, что шансы вернуться на поле уже к воскресному матчу против "Ворсклы" очень невелики.

Скорее всего, Имад Ашур сможет полноценно рассчитывать на своего капитана в домашнем матче 10-го тура против "Левого Берега", который состоится уже после паузы на матчи сборных.

В этом сезоне Бабенко провел 6 матчей за "Полесье" и отметился одной результативной передачей.