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Заря примет Ворсклу. Известны стартовые составы команд

Премьер-лига

Стартовые составы команд

Заря примет Ворсклу. Известны стартовые составы команд

Фото: ФК Зоря Луганськ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь матчей 8-го тура УПЛ закрывается поединком понедельника, в котором "Заря" примет "Ворсклу".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Зари": Турбаевский, Джордан, Эскинья, Вантух, Жуниор, Горбач, Яцик, Мичин, Антюх, Дрышлюк, Будковский

Запасные: Сапутин, Мацапура, Тронтель, Кирюханцев, Хахлев, Волошин, Кораблин, Вакула, Слесар, Ндур, Супряга, Башич

Стартовый состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Черноморец, Скляр, Кане, Гучек, Крупский, Нестеренко, Мякушко, Хрипчук, Иеде

Запасные: Домолега, Ермолов, Кулаковский, Черныш, Изотов, Шкриель, Ковталюк, Прус, Островский, Ндукве, Челядин, Бацула

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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