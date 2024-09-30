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Заря примет Ворсклу. Известны стартовые составы команд
Стартовые составы команд
Фото: ФК Зоря Луганськ
Календарь матчей 8-го тура
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав "Зари": Турбаевский, Джордан, Эскинья, Вантух, Жуниор, Горбач, Яцик, Мичин, Антюх, Дрышлюк, Будковский
Запасные: Сапутин, Мацапура, Тронтель, Кирюханцев, Хахлев, Волошин, Кораблин, Вакула, Слесар, Ндур, Супряга, Башич
Стартовый состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Черноморец, Скляр, Кане, Гучек, Крупский, Нестеренко, Мякушко, Хрипчук, Иеде
Запасные: Домолега, Ермолов, Кулаковский, Черныш, Изотов, Шкриель, Ковталюк, Прус, Островский, Ндукве, Челядин, Бацула
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