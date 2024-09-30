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Тренер Левого Берега: Некоторые судейские решения в пользу Динамо выглядели смешными
У Левого Берега претензии к судейству в матче с Динамо
fclb.com.ua
Главный тренер "Левого берега" Виталий Первак прокомментировал итог матча 8 тура УПЛ с "Динамо", в котором его команда уступила 0:3.
"По организации игры, самоотдачи претензий к подопечным нет. Другое дело, что мастерство у соперника оказалось выше, и это отразилось на результате. Пожалуй, среди команд, с которыми встречались в УПЛ, "Динамо" производит самое сильное впечатление. По моему мнению, подопечные Александра Шовковского находятся в боевой спортивной форме и дадут бой 3 октября немецкому "Хоффенхайму" в Лиге Европы.
Вот почему смешными, иначе и не скажешь, выглядели некоторые решения судейской бригады в пользу "Динамо". В первом тайме нашему Климу Приходько едва не оторвали ногу – никакого наказания, после перерыва футболист "Динамо" подыграл себе мяч рукой в своей штрафной – снова без реакции. Не нужно помогать гранду побеждать. Это только вредит ему", - рассказал Первак.
Напомним, что на данный момент "Левый Берег" занимает 13 место в УПЛ, набрав 6 очков.
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