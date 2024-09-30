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Тренер Левого Берега: Некоторые судейские решения в пользу Динамо выглядели смешными

Премьер-лига
Обновлено

У Левого Берега претензии к судейству в матче с Динамо

Тренер Левого Берега: Некоторые судейские решения в пользу Динамо выглядели смешными

fclb.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Левого берега" Виталий Первак прокомментировал итог матча 8 тура УПЛ с "Динамо", в котором его команда уступила 0:3.

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"По организации игры, самоотдачи претензий к подопечным нет. Другое дело, что мастерство у соперника оказалось выше, и это отразилось на результате. Пожалуй, среди команд, с которыми встречались в УПЛ, "Динамо" производит самое сильное впечатление. По моему мнению, подопечные Александра Шовковского находятся в боевой спортивной форме и дадут бой 3 октября немецкому "Хоффенхайму" в Лиге Европы.

Вот почему смешными, иначе и не скажешь, выглядели некоторые решения судейской бригады в пользу "Динамо". В первом тайме нашему Климу Приходько едва не оторвали ногу – никакого наказания, после перерыва футболист "Динамо" подыграл себе мяч рукой в ​​своей штрафной – снова без реакции. Не нужно помогать гранду побеждать. Это только вредит ему", - рассказал Первак.

Напомним, что на данный момент "Левый Берег" занимает 13 место в УПЛ, набрав 6 очков.

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Динамо (Киев) Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Alex-696 (Немирів)
30.09.2024 в 18:18
А коли захисник ЛБ зіграв рукою в своєму штрафному, то про це тренер промовчав. Подвійні стандарти?
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Комментарии 2
Alex-696 (Немирів)
30.09.2024 в 18:18
А коли захисник ЛБ зіграв рукою в своєму штрафному, то про це тренер промовчав. Подвійні стандарти?
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1
2
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2024 в 18:13
Жаль що красивий гол Ярмоленка не зарахували, 2см офсайд
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