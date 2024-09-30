Тренер Левого Берега: Некоторые судейские решения в пользу Динамо выглядели смешными

Главный тренер "Левого берега" Виталий Первак прокомментировал итог матча 8 тура УПЛ с "Динамо", в котором его команда уступила 0:3.

"По организации игры, самоотдачи претензий к подопечным нет. Другое дело, что мастерство у соперника оказалось выше, и это отразилось на результате. Пожалуй, среди команд, с которыми встречались в УПЛ, "Динамо" производит самое сильное впечатление. По моему мнению, подопечные Александра Шовковского находятся в боевой спортивной форме и дадут бой 3 октября немецкому "Хоффенхайму" в Лиге Европы.

Вот почему смешными, иначе и не скажешь, выглядели некоторые решения судейской бригады в пользу "Динамо". В первом тайме нашему Климу Приходько едва не оторвали ногу – никакого наказания, после перерыва футболист "Динамо" подыграл себе мяч рукой в ​​своей штрафной – снова без реакции. Не нужно помогать гранду побеждать. Это только вредит ему", - рассказал Первак.