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Президент Вереса прокомментировал матерную кричалку фанов своей команды на матче с Шахтером

Премьер-лига

Иван Надеин говорит, что этот заряд был направлен против русни

Президент Вереса прокомментировал матерную кричалку фанов своей команды на матче с Шахтером

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин заявил, что матерная и оскорбительная кричалка фанов команды на матче против "Шахтера" (1:1) была направлена не в адрес донецкой команды, а в адрес русни.

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"Я вообще не вижу, что это адресовалось игрокам "Шахтера". Этот заряд звучал на других матчах, никакого негатива в адрес нашего гранда. То, что в ТикТоке написали, мол, заряд против "Шахтера", но это кто-то вбросил провокацию.

А заряд рассчитан на русню, нашего единственного врага. Слово "Шахтер" вообще не звучит", – сказал Надеин.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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