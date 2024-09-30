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Президент Вереса прокомментировал матерную кричалку фанов своей команды на матче с Шахтером
Иван Надеин говорит, что этот заряд был направлен против русни
nkveres.com
Президент "Вереса" Иван Надеин заявил, что матерная и оскорбительная кричалка фанов команды на матче против "Шахтера" (1:1) была направлена не в адрес донецкой команды, а в адрес русни.
"Я вообще не вижу, что это адресовалось игрокам "Шахтера". Этот заряд звучал на других матчах, никакого негатива в адрес нашего гранда. То, что в ТикТоке написали, мол, заряд против "Шахтера", но это кто-то вбросил провокацию.
А заряд рассчитан на русню, нашего единственного врага. Слово "Шахтер" вообще не звучит", – сказал Надеин.
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