УПЛ. Заря - Ворскла 2:0. Бартулович снимает с себя приставку и.о.?

С первых минут заключительного поединка 8-го тура стало понятно, что ни одна из команд не собирается просто так отдавать очки. И луганчане, и полтавчане не садились в низкий блок и были заточены на атаку. Как это получалось, это уже другой вопрос. Тем не менее, желание давить и забивать точно было у обоих.

При этом атаки и удары с обеих сторон буквально неслись волнами. Коллективы очень быстро проходили центр поля и не задерживали мяч надолго под своим контролем.

Игра в Киеве смотрелась. Подопечные Младена Бартуловича и Сергея Долганского особым образом не утруждали себя тактическими выходками, однако это было только на руку нейтральному зрителю.

С другой стороны подходов к воротам от середняков украинского первенства хватало с головой. Но вот точности в завершающей стадии - катастрофически нет. Все-таки статус команд давал о себе знать. Если бы наши команды могли бы конвертировать все, что создавали впереди, то и были бы значительно выше в турнирной таблице.

Особенно, в этом контексте выделялись Мичин и Нестеренко. По сути, оба были самыми активными в составе обеих команд и часто именно они наносили удары. Но, в то же время, оба - полузащитники, а не нападающие. Это к вопросу о той же реализации, и балансе.

С пересечением экватора первого тайма "Ворскла" больше перешла на игру вторым номером и делала ставки на атаки вторым темпом. "Заря" же наоборот включила агрессивный режим. Сначала в сумасшедшем сейве Исенко с нескольких метров потянул удар Горбача. А через минут 10 еще одна отличная возможность для взятия ворот после прекрасной вертикальной атаки была у Яцика. К сожалению для луганчан, воспитанник киевского "Динамо" не докрутил "щечкой" в дальний верхний угол ворот того же Исенко.

Все же, давление "Зари" не могло пройти бесследно, и перед самым свистком на перерыв счет размочил Будковский. Защитники "Ворсклы" проспали высоченного форварда, а капитан луганской команды в упор вторым касанием расстрелял ворота гостей. На секунду, это был юбилейный 800-й гол "Зари" на полях УПЛ.

Во второй половине встречи скорости немного уменьшились. Зато, ощутимо, добавилось физической борьбы и стыков. Атаковать активнее нужно было подопечным Долганского, но опасность снова поступала со стороны футболистов хорватского специалиста. Номинальные хозяева не использовали практически стопроцентный двойной шанс. Уже вышеупомянутый Мичин классно разобрался с соперником, но не сумел обыграть стража ворот "Ворсклы". А на добивании в пустые ворота не попал Антюх.

Стоит отметить, что замены наставника полтавчан немного взбудоражили игру его подопечных впереди. В частности, мог установить паритет на табло Ндукве. Однако, Денис запустил мяч значительно выше над перекладиной.

В общем, ко второму своему голу, чем "зеленые" к своему первому, были ближе хозяева. Хотя и в самой концовке ничью для своих партнеров мог принести вышедший на замену Черныш. Мяч после его выстрела буквально сотряс стойку на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Турбаевский в этом моменте, однозначно, был бессилен. А произошло с точностью наоборот, сработало извечное футбольное правило: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Подачу с углового замкнул Джордан.

"Ворскла" выдала взрывной старт, однако с течением времени банда Бартуловича сумела сначала выровнять игру, а затем и завладеть инициативой. Абсолютно закономерные три очка в актив луганской команды.

Главным вопросом после этого противостояния остается то, снимет ли президент "Зари" Евгений Геллер, присутствовавший на арене, с Младена Бартуловича приставку "и.о."?

8-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 30-е сентября

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Голы: Будковский 45, Джордан 86

"Заря": Турбаевский - Вантух (Тронтель 89), Джордан, Эскинья, Жуниньо (Кирюханцев 72) - Антюх, Яцик, Дрышлюк (Вакула 89), Мичин - Горбач (Хахлев 89), Будковский (к) (Супряга 90+3).

Запасные: Мацапура (в), Сапутин (в), Башич, Вакула, Волошин, Кирюханцев, Кораблин, Ндур, Слесар, Супряга, Тронтель, Хахлев.

Главный тренер - Младен Бартулович.

"Ворскла": Исенко - Пердута (к), Черноморец, Гучек, Крупский - Хрипчук, Нестеренко (Ковталюк 79), Скляр (Ндукве 64) - Мякушко (Черныш 79), Иеде, Кане (Бацула 64).

Запасные: Домолега (в), Ермолов (в), Бацула, Ковталюк, Кулаковский, Ндукве, Островский, Прус, Челядин, Черныш, Шкриель, Изотов.

Главный тренер - Сергей Долганский.

Предупреждения: Эскинья 59

Арбитр - Клим Заброда.