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Заря в концовке первого тайма открыла счет в матче с Ворсклой
Отличился Будковский
instagram.com/zoryaluhansk
"Заря" и "Ворскла" отыграли первый тайм матча УПЛ и он завершился с минимальным преимуществом номинальных хозяев (1:0), единственный гол забил Филипп Будковский за несколько секунд до свистка на перерыв.
Луганская команду имела преимущество в первом тайме, вот только долгое время не могла воплотить его в забитый мяч, особенно старался Павел Исенко, великолепные сейвы от голкипера "Ворсклы". Но в итоге все же получилось, они впереди, а пока перерыв.
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