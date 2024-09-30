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Заря в концовке первого тайма открыла счет в матче с Ворсклой

Премьер-лига

Отличился Будковский

Заря в концовке первого тайма открыла счет в матче с Ворсклой

instagram.com/zoryaluhansk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" и "Ворскла" отыграли первый тайм матча УПЛ и он завершился с минимальным преимуществом номинальных хозяев (1:0), единственный гол забил Филипп Будковский за несколько секунд до свистка на перерыв.

Луганская команду имела преимущество в первом тайме, вот только долгое время не могла воплотить его в забитый мяч, особенно старался Павел Исенко, великолепные сейвы от голкипера "Ворсклы". Но в итоге все же получилось, они впереди, а пока перерыв.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Филипп Будковский
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