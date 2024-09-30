Заря в концовке первого тайма открыла счет в матче с Ворсклой

"Заря" и "Ворскла" отыграли первый тайм матча УПЛ и он завершился с минимальным преимуществом номинальных хозяев (1:0), единственный гол забил Филипп Будковский за несколько секунд до свистка на перерыв.

Луганская команду имела преимущество в первом тайме, вот только долгое время не могла воплотить его в забитый мяч, особенно старался Павел Исенко, великолепные сейвы от голкипера "Ворсклы". Но в итоге все же получилось, они впереди, а пока перерыв.