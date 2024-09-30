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Цыганык: Контракт Ярмоленко с Динамо рассчитан до конца сезона и мы не знаем о дальнейших планах Андрея

Премьер-лига

Захочет ли Андрей продлевать соглашение?

Цыганык: Контракт Ярмоленко с Динамо рассчитан до конца сезона и мы не знаем о дальнейших планах Андрея

fcdynamo.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказала о том, что текущий контракт 34-летнего Андрея Ярмоленко с "Динамо" рассчитан до конца текущего сезона.

"Мы не знаем, какие планы у Ярмоленко – будет он оставаться в "Динамо" или не будет. Планирует ли он продлевать контракт – не планирует… Будут ли переговоры?

У него контракт, как я понимаю, заканчивается по окончанию текущего сезона. Что будет дальше? Посмотрим", - рассказал Цыганык.

Напомним, что в текущем сезоне Ярмоленко провел за "Динамо" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 20:49
Дуже корисна, своєчасна та всеохоплююча інформація від Циганика !
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Комментарии 1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 20:49
Дуже корисна, своєчасна та всеохоплююча інформація від Циганика !
Ответить
0
0

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