Цыганык: Контракт Ярмоленко с Динамо рассчитан до конца сезона и мы не знаем о дальнейших планах Андрея

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказала о том, что текущий контракт 34-летнего Андрея Ярмоленко с " Динамо " рассчитан до конца текущего сезона.

"Мы не знаем, какие планы у Ярмоленко – будет он оставаться в "Динамо" или не будет. Планирует ли он продлевать контракт – не планирует… Будут ли переговоры? У него контракт, как я понимаю, заканчивается по окончанию текущего сезона. Что будет дальше? Посмотрим", - рассказал Цыганык.

Напомним, что в текущем сезоне Ярмоленко провел за "Динамо" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.