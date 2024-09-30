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Цыганык: Контракт Ярмоленко с Динамо рассчитан до конца сезона и мы не знаем о дальнейших планах Андрея
Захочет ли Андрей продлевать соглашение?
fcdynamo.com
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказала о том, что текущий контракт 34-летнего Андрея Ярмоленко с "
"Мы не знаем, какие планы у Ярмоленко – будет он оставаться в "Динамо" или не будет. Планирует ли он продлевать контракт – не планирует… Будут ли переговоры?
У него контракт, как я понимаю, заканчивается по окончанию текущего сезона. Что будет дальше? Посмотрим", - рассказал Цыганык.
Напомним, что в текущем сезоне Ярмоленко провел за "Динамо" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.
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