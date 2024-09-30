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В Кривбассе обещают болельщикам "еще приятных неожиданностей" по трансферам
На днях клуб подписал французского нападающего Ноа Ндомбази
Скриншот: ФК Кривбасс
Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о
– Процесс переговоров длился около месяца. Ноа нашел наш скаутско-аналитический отдел. Потом мы еще долго общались. В наше время непросто пригласить легионера, но все же он приехал. Надеюсь, Ндомбази быстро адаптируется в команде к требованиям тренерского штаба и будет приносить пользу "Кривбассу" на футбольном поле.
– Каким образом "Кривбасс" смог пригласить легионера?
- Да, с начала войны есть определенные опасения по этому вопросу. Есть страна-террорист, которая не позволяет нам работать так, как бы мы хотели, но, несмотря на все сложности, мы двигаемся дальше. Ноа приехал в Кривой Рог с семьей, ведь мы пообещали показать наш город, базу, тренировочный процесс. Сейчас для того, чтобы пригласить качественного легионера, мы готовы делать все.
- Ждать ли нам еще новичков в этом году?
– С уверенностью скажу, что нашим болельщикам еще нужно ждать приятных неожиданностей, потому что мы постоянно работаем. Помните, что Рафу Бандейру мы подписали в ноябре? Сейчас мы находимся в переговорах по поводу других возможных новичков.
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