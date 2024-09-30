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В Кривбассе обещают болельщикам "еще приятных неожиданностей" по трансферам

Премьер-лига
Обновлено

На днях клуб подписал французского нападающего Ноа Ндомбази

В Кривбассе обещают болельщикам "еще приятных неожиданностей" по трансферам

Скриншот: ФК Кривбасс

Новина українською

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о подписании французского нападающего Ноа Ндомбази, а также заявил, что в клубе могут быть еще новички.

– Процесс переговоров длился около месяца. Ноа нашел наш скаутско-аналитический отдел. Потом мы еще долго общались. В наше время непросто пригласить легионера, но все же он приехал. Надеюсь, Ндомбази быстро адаптируется в команде к требованиям тренерского штаба и будет приносить пользу "Кривбассу" на футбольном поле.

– Каким образом "Кривбасс" смог пригласить легионера?

- Да, с начала войны есть определенные опасения по этому вопросу. Есть страна-террорист, которая не позволяет нам работать так, как бы мы хотели, но, несмотря на все сложности, мы двигаемся дальше. Ноа приехал в Кривой Рог с семьей, ведь мы пообещали показать наш город, базу, тренировочный процесс. Сейчас для того, чтобы пригласить качественного легионера, мы готовы делать все.

- Ждать ли нам еще новичков в этом году?

– С уверенностью скажу, что нашим болельщикам еще нужно ждать приятных неожиданностей, потому что мы постоянно работаем. Помните, что Рафу Бандейру мы подписали в ноябре? Сейчас мы находимся в переговорах по поводу других возможных новичков.

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Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
30.09.2024 в 22:43
А коли команда почне грати в належної якості футбол, не говорили, не анонсували?
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
30.09.2024 в 22:43
А коли команда почне грати в належної якості футбол, не говорили, не анонсували?
Ответить
1
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.09.2024 в 22:35
Подписывать надо было до старта сезона. Не было бы ляпов в Европе, косяков в УПЛ. Я прав Юра??
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0
1
Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 23:00
Ні, дядьку Василь. Ви не праві. Спочатку своїх треба виперти з команди (Стецьків) -- щоб місце звільнилося !
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