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Четыре футболиста Шахтера претендуют на звание лучшего игрока команды в сентябре
Победителя выберут болельщики
shakhtar.com
"Шахтер" объявил список претендентов на звание лучшего игрока команды в сентября.
В список кандидатов на почетный приз - голкипер Дмитрий Ризнык, защитник Николай Матвиенко, полузащитники Георгий Судаков и Артем Бондаренко.
Опрос проходит в телеграм-канале "Шахтера", где и можно проголосовать за своего фаворита.
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Dr. House (Поділля)
30.09.2024 в 22:38
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