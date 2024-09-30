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Четыре футболиста Шахтера претендуют на звание лучшего игрока команды в сентябре

Премьер-лига

Победителя выберут болельщики

Четыре футболиста Шахтера претендуют на звание лучшего игрока команды в сентябре

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" объявил список претендентов на звание лучшего игрока команды в сентября.

В список кандидатов на почетный приз - голкипер Дмитрий Ризнык, защитник Николай Матвиенко, полузащитники Георгий Судаков и Артем Бондаренко.

Опрос проходит в телеграм-канале "Шахтера", где и можно проголосовать за своего фаворита.

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Комментарии
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Dr. House (Поділля)
30.09.2024 в 22:38
Віддаю перевагу Судакову. Зумів зібратися. Забив пенальті Вересу
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1
0
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Комментарии 4
Dr. House (Поділля)
30.09.2024 в 22:38
Віддаю перевагу Судакову. Зумів зібратися. Забив пенальті Вересу
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1
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.09.2024 в 22:33
Мне конечно покую, но если бы меня спросили, я бы пыцнул за Матвиенко..
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0
3
aleks68
30.09.2024 в 22:45
сдохни падаль
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1
1
Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 22:45
А ви дядьку покуїст ?
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0
0

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