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Забил второй гол. Джордан закрыл игру в матче с Ворсклой. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

В концовке матча Заря забила и второй гол

Забил второй гол. Джордан закрыл игру в матче с Ворсклой. ВИДЕО

Фото: ФК Зоря Луганськ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" и "Ворскла" проводят матч 8-го тура УПЛ.

Луганчане выглядели более острыми и в концовке первого тайма все-таки забили – Будковский (ногой) открыл счет после углового.

А вот в концовке первого тайма (на 85-й) минуте и снова после углового Джордан уже головой переправил мяч в сетку.

2:0, луганчане закрыли игру.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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