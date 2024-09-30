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Забил второй гол. Джордан закрыл игру в матче с Ворсклой. ВИДЕО
В концовке матча Заря забила и второй гол
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заря" и "Ворскла" проводят матч 8-го тура УПЛ.
Луганчане выглядели более острыми и в концовке первого тайма все-таки забили – Будковский (ногой) открыл счет после углового.
А вот в концовке первого тайма (на 85-й) минуте и снова после углового Джордан уже головой переправил мяч в сетку.
2:0, луганчане закрыли игру.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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