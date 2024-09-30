Забил второй гол. Джордан закрыл игру в матче с Ворсклой. ВИДЕО

"Заря" и "Ворскла" проводят матч 8-го тура УПЛ.

Луганчане выглядели более острыми и в концовке первого тайма все-таки забили – Будковский (ногой) открыл счет после углового.

А вот в концовке первого тайма (на 85-й) минуте и снова после углового Джордан уже головой переправил мяч в сетку.

2:0, луганчане закрыли игру.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.