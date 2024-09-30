Бартулович: Супряга хорошо показывает себя на тренировках и свой шанс еще получит

Тренер "Зари" Младен Бартулович подвел итог матча 8-го тура УПЛ с "Зарей" (2:0) .

- Всем доброго вечера. Поздравляю свою команду с важной, уверенной победой. Тяжеловато нам дался старт игры, но потом неплохо прессинговали, сумели забить гол в конце первого тайма. Должны были забивать еще.

Первые минуты второго тайма тоже провели не очень. Но перехватили инициативу, смогли забить еще. Если бы забили раньше, то спокойнее доигрывали бы встречу.

- Не было в протоколе Нваэзе. Башич остался в запасе…

- Нваэзе проигрывает другим защитникам конкуренцию. Башич не был на 100% готов к матчу. Эскинья своей работой заслужил на этот шанс. Сыграл сегодня очень хорошо. Дрышлюк последние поединки играл и имеет неплохой игровой тонус. Самое главное - есть конкуренция. Именно так можно прогрессировать.

- Владислав Супряга появился лишь на несколько минут. Почему он получил столь мало игрового времени?

- Так сложился матч. Не делали много замен, потому что прекрасно играли игроки, которые вышли на поле с первых минут. Не было смысла менять то, что хорошо работает. Но Супряга хорошо показывает себя на тренировках и свой шанс еще получит.

- Можно ли говорить, что наличие Будковского еще больше лишает шансов на попадание в основной состав Ндура?

- Как у центральных защитников есть конкуренция, так же она есть и у нападающих. Его можно использовать еще на фланге, но пока так.

- Сегодня "Заря" создала очень много моментов, но реализовала, мягко говоря, не все. К тому же велись поиски правого защитника - сначала был левоногий бразилец, потом Кирюханцев. Почему не было Гусева?

- Хорошо, что мы создаем эти моменты. Каждую неделю работаем над реализацией. В последних играх у нас были проблемы на правом фланге. Жуниньо очень хорошо работал на тренировках. Но его конкурент - Вантух тоже прекрасно работает. Поэтому искал ему место на поле. Поговорили с ним и решили попробовать на правом фланге. Он сыграл сегодня очень хорошо. Некоторое время Жуниньо пропустил, поэтому, возможно, пока не выдерживает всю игру. Но он будет набирать.

Гусев работал с нами не весь сбор в Словении, сыграв лишь одну игру. Потом поехал на Чемпионат Европы Ю-19 в сборную. Он молодой, ему надо работать еще лучше, чтобы получить свой шанс.