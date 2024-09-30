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Долганский: Два пропущенных гола после угловых? Мы разбираем, расписываем, но встречаются такие вещи, и не раз
Ворскла пропустила два гола от Зари после угловых
vorskla.com.ua
Главный тренер "Ворсклы" Сергей Долганский прокомментировал
– Хорошо начали игру. Создали достаточно моментов, чтобы забить гол. Затем игра выровнялась с моментами в обе стороны. Судьбу игры решили 2 стандарта. Если убрать эти 2 момента с угловыми – равная игра, судьбу которой мог решить 1 гол. Но имеем то, что имеем.
– Стандарты – глобальная проблема в вашей команде?
– Проблема – это не… И с "Динамо" мы пропустили при счете 0:0 при более или менее равной игре без моментов у соперника. Это ответственность игроков, играющих на стандартных положениях. Мы разбираем, расписываем, но встречаются такие вещи, и не раз. Будем работать над этим дальше – другого выхода у нас нет.
– В эпизоде с первым голом, когда Будковский забивал, Гучек держался за нос. Он сломал нос в матче с "Динамо". Он был готов играть?
– Это было его собственное решение. Мы дали ему выбор, и он решил, что будет играть. Ему за это только большое спасибо.
Это произошло перед предыдущим матчем с "Кривбассом". У него был выбор, он мог сделать операцию и пропустить 2 недели, но он сказал, что будет играть ради команды.
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