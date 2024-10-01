Идеальный Джордан, центр Динамо и атака Полесья. Символическая сборная 8-го тура УПЛ

Украинские клубы без форс-мажоров успешно отыграли еще один тур родной УПЛ. Прежде всего, этот тур запомнился своим стартовым поединком. В частности, действующий чемпион в лице донецкого "Шахтера" Марино Пушича не сумел переиграть на выезде ровенский "Верес" Олега Шандрука.

В свою очередь другие лидеры украинского первенства в этот уик-энд забрали по три своих законных очка. Речь идет об уверенном триумфе "Динамо" полурезервным составом в киевском дерби против "Левого Берега" (3:0) и гостевой победе житомирского "Полесья" в матче с львовскими "Карпатами" (3:1). Также свой статус-кво доказала и "Александрия" Руслана Ротаня, минимально одолев на выезде бронзового призера прошлой кампании - криворожский "Кривбасс" (1:0).

Стоит также отметить первую победу "Оболони" в этом сезоне и удачное выступление луганской "Зари" Младена Бартуловича - в битве середняков с полтавской "Ворсклой" (2:0).

Поэтому, исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 8-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Андрей Кожухарь ("Верес")

Страж ворот ровенчан спасал там, где нужно было. Да и в целом Андрей делал все, что мог в противостоянии с "Шахтером". А пропустил Кожухарь только с пенальти. К тому же, 25-летний голкипер спас свою команду на последних минутах при счете 1:1, отразив опасный удар Эгиналду аж на 90+4. В общем, солидное выступление вратаря, который помог "Вересу" добыть ничью в матче против самого чемпиона.

Центральный защитник: Андерсон Джордан ("Заря")

Если президент "Зари" после победы над "Ворсклой" снимет приставку "и.о." с Младена Бартуловича, то за это прежде всего хорватский специалист должен благодарить бразильца. Не побоимся этого сказать, абсолютно идеальный матч в исполнении центрбека луганчан. Монолитная игра в обороне, надежность и отличный выбор позиции - это одно. А вот когда твой центральный защитник принимает непосредственное участие сразу в двух голах вашей команды и записывает на свой счет "ассист+гол". Ну какие могут здесь быть вопросы?!

Центральный защитник: Тарас Михавко ("Динамо")

19-летний центрбек с невероятной скоростью залетел в основу столичного коллектива. Матч против "Левого Берега" Виталия Первака представитель "Динамо" также целиком и полностью может занести себе в актив. На протяжении всего поединка с "аистами" Тарас действовал качественно в защите и даже сумел отличиться забитым мячом, сыграв более настырно чем легенда "бело-синих" Ярмоленко, в эпизоде с первым голом подопечных СаШо.

Центральный защитник: Роман Гончаренко ("Верес")

Еще один представитель защитной линии ровенского клуба в нашей символической сборной. Несмотря на статус соперника и его исполнителей, Роман сыграл против дончан очень уверенно и надежно. В частности, Гончаренко в матче против "Шахтера" Марино Пушича выиграл 7/8 единоборств и совершил 11 успешных перехватов! Очень солидные показатели, ничего не скажешь.

Опорный полузащитник: Владимир Бражко ("Динамо")

Молодой опорник динамовцев держал все под своим контролем в киевском дерби и вел игру своих партнеров, направляя атаки. И как вишенкой на торте выступления Бражко против "Левого Берега" стал его чудо-гол с центра поля. Владимир воспользовался ошибкой Механива на выходе и в одно касание по невероятной траектории запустил кожаного в ворота.

Центральный полузащитник: Валентин Рубчинский ("Динамо")

Следующим идет партнер Бражка. Валентин был призван полноценно заменить Николая Шапаренко в центре поля и справился с этой задачей на отлично. Рубчинский спокойно и уверенно выглядел с мячом, и при этом разгонял атаки "Динамо". А в концовке поединка с футболистами Виталия Первака за старания был вознагражден голом.

Центральный полузащитник: Борис Крушинский ("Полесье")

В гостевом противостоянии с львовскими "львами" Борис записал на свой счет "гол+пас", дважды успешно обыгравшись с Гуцуляком. Крушинский сам откликнулся на подачу партнера по атаке житомирян, а позже уже ассистировал Алексею, аналогичным образом выполнив результативный навес.

Правый полузащитник: Денис Янаков ("Черноморец")

Номинально, по ходу второго тайма встречи с черкасским ЛНЗ Янаков вышел на левый фланг. Хотя, и при этом Денис действовал по всему фронту атаки и менялся позициями с партнерами по "Черноморцу". В общем, выход Янакова освежил игру "моряков" впереди. А его гол в концовке основного времени и принес ничью команде Александре Бабича.

Левый полузащитник: Сергей Суханов ("Оболонь")

Активные действия Сергея помогли "пивоварам" прервать длиннющую злосчастную безголевую серию и одержать первую победу в этом розыгрыше УПЛ. Сначала, Суханов и сам отметился забитым мячом, который все же был отменен из-за игры рукой. Однако, здесь стоит отметить именно нацеленность и характер вингера "Оболони". Суханов не стушевался и впоследствии оформил ассист на тот самый гол Груши.

Форварды: Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк (оба - "Полесье")

Опять этот дуэт "волков" в нашей сборной. Да, конечно, Александр и Алексей действовали на противоположных флангах атаки. Хотя, кто нам мешает их поставить именно в пару нападения? Тем более, когда эти исполнители демонстрируют такую синергию и взаимопонимание от тура к туру. Так получилось и в поединке против львовских "Карпат" Владислава Лупашко.

Гуцуляк принял непосредственное участие в первых двух голах команды Имада Ашура. Сначала он, в своем присущем стиле, сделал несколько "переступов" и вырезал идеальную подачу на голову вышеупомянутому Крушинскому. А прямо перед перерывом уже сам Гуцуляк выступил в роли нападающего и замкнул верховую передачу от того же Крушинского.

Что касается Назаренко, то он в очередной раз пополнил свой багаж забитых мячей и закрепился в роли лучшего бомбардира украинского первенства. Александр как локомотив на дриблинге протащил мяч из центра поля и точно пробил в дальний угол ворот Кемкина.

Главный тренер: Александр Шовковский ("Динамо")

Какое уже по счету попадание СаШо в подобные сборные тура в этом сезоне? Хороший вопрос. Перед выездом в немецкий Хоффенхайм коуч "бело-синих" успешно провел ротацию. Снова. Не задействовав лидеров буквально из всех линий "Динамо" наставник динамовцев обеспечил стопроцентный результат и одержал комфортную победу. Если это не индикатор успешной тренерской работы, то трудно придумать еще что-то... В частности, столичной команде удалось обыграть "Левый Берег" без основных Бущана, Тымчика, Шапаренко и Ваната.

Запасные: Чижиоке Аниагбосо ("Черноморец"), Георгий Ермаков ("Александрия"), Денис Мирошниченко ("Карпаты"), Габриэль Эскинья ("Заря"), Виталий Груша ("Оболонь"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Максим Брагару ("Динамо"), Дмитрий Клец ("Верес"), Илья Квасница ("Рух"), Александр Козак ("Ингулец"), Безерра ("Александрия"), Александр Филиппов ("Александрия"), Виктор Близниченко ("Оболонь").