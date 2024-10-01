  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игроки Александрии получили двойную премию за победу над Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки Александрии получили двойную премию за победу над Шахтером

Премьер-лига

Футболисты были вознаграждены

Игроки Александрии получили двойную премию за победу над Шахтером

Фото пресслужби ФК "Олександрія"

Новина українською

Футболисты "Александрии" были вознаграждены двойной премией после победы над "Шахтером". Об этом рассказал спортивный директор "горожан" Иван Телько.

"Это был очень трудный матч. Мы сделали камбэк и спасли игру. При счета 0:2 команда не сдалась, продемонстрировала качественную игру во второй половине встречи.

Это результат кропотливой работы на тренировках и подготовки к игре. Поэтому премия была двойная", - сказал Телько в интервью для YouTube-канала "Камон, Плей!".

Напомним, "Александрия" одержала волевую победу над "Шахтером" (4:3) в матче 4-го тура УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Идеальный Джордан, центр Динамо и атака Полесья. Символическая сборная 8-го тура УПЛ
yellow-arrow
Долганский: Два пропущенных гола после угловых? Мы разбираем, расписываем, но встречаются такие вещи, и не раз
yellow-arrow
Бартулович: Супряга хорошо показывает себя на тренировках и свой шанс еще получит
Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Камон, Плей!
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости