Игроки Александрии получили двойную премию за победу над Шахтером

Футболисты "Александрии" были вознаграждены двойной премией после победы над "Шахтером". Об этом рассказал спортивный директор "горожан" Иван Телько.

"Это был очень трудный матч. Мы сделали камбэк и спасли игру. При счета 0:2 команда не сдалась, продемонстрировала качественную игру во второй половине встречи.

Это результат кропотливой работы на тренировках и подготовки к игре. Поэтому премия была двойная", - сказал Телько в интервью для YouTube-канала "Камон, Плей!".