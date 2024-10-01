Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки Александрии получили двойную премию за победу над Шахтером
Футболисты были вознаграждены
Фото пресслужби ФК "Олександрія"
Футболисты "Александрии" были вознаграждены двойной премией после победы над "Шахтером". Об этом рассказал спортивный директор "горожан" Иван Телько.
"Это был очень трудный матч. Мы сделали камбэк и спасли игру. При счета 0:2 команда не сдалась, продемонстрировала качественную игру во второй половине встречи.
Это результат кропотливой работы на тренировках и подготовки к игре. Поэтому премия была двойная", - сказал Телько в интервью для YouTube-канала "Камон, Плей!".
Напомним, "Александрия" одержала волевую победу над "Шахтером" (4:3) в матче 4-го тура УПЛ.
Популярное сейчас
- Известный украинский тренер может принять запорожский Металлург
- В румынской федерации подтвердили, что Луческу прооперируют в Киеве
- Заря Бартуловича побеждает в битве середняков. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Клуб УПЛ установил абсолютный трансферный рекорд в своей истории
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе