Бывший игрок Днепра-1: До последнего надеялись, что все будет хорошо

Бывший полузащитник "Днепра-1" Максим Третьяков, который ныне является игроком "Колоса", рассказал о своей реакции на расформирование днепровской команды.

- На твоих глазах два футбольных клуба в Днепре ушли со сцены. Как в лагере "Днепра-1" встретили новость, что команды больше нет?

- За себя скажу, что очень расстроился. Планировал начать новый сезон в "Днепре-1" и доработать свой контракт, тем более, после такой паузы. До последнего выкладывались на поле и надеялись, что все будет хорошо.

- Слышал, что перед игроками есть задолженности по 5 месяцев. Тебе что-то отдали?

- Это открытый вопрос, пока ничего не выплатили.

- Как ты относишься к словам коммерческого директора "Днепра-1" Вячеслава Фридмана, что выходцы из системы PASS не получат ни копейки от клуба? Ты, наверное, пересекался с Платовым и Ашуром.

- Я не знаком с Глебом, несколько раз общался с Имадом. Тяжело что-то комментировать и не корректно с моей стороны.

- Много хейта в адрес "Днепра-1" было, что подарили место в еврокубках, когда позарез нужно набирать очки.

- Я могу понять болельщиков, с точки зрения нейтрального зрителя и фанатов "Руха", но мы надеялись, что выход в еврокубки поможет улучшить положение дел в команде.

- Город Днепр остался без представительства в чемпионате Украины впервые в истории. Как воспринял это?

- Это очень грустно, у меня была мечта играть в родном городе. Дай Бог, чтобы футбол в Днепре вернулся как можно скорее, - сказал Третьяков.