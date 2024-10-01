Шищенко: Победа над Ингульцом очень важна для нас

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал победу команды над "Ингульцом" (2:1) в матче 8-го тура УПЛ.

- Очень важная победа, матч был непростым. Я настраивал игроков, серьезно анализировали соперника.

Спасибо ребятам за мощную игру, особенно за первый тайм. Он мне понравился, а вот второй был не таким, как мы планировали. Но важно, что мы забили два мяча и победили. Эта победа над сложной командой очень важна для нас.

- Сергей, что с первым голом?

- С первым голом есть правила: если мяч забит рукой, он не засчитывается. Мяч отскочил от ноги и попал в руку. Арбитр объяснил это, претензий нет.

- Прокомментируйте нервную концовку поединка.

- Мы знали, что будет нашествие, поэтому перестроились на схему 5-3-2, чтобы в штрафной был порядок. Но была ошибка, приведшая к голу, нервы были. Это футбол, но мы заслуженно победили.

- Почему не играл Олег Слободян, это здоровье?

- Да, он травмировался на тренировке, у него спазм мышц, поэтому не смог готовиться на 100%.

- Карась сегодня впервые не в основе. Почему?

- У нас здоровая конкуренция, это замечательно. Я выбрал Валеру Дубка и Влада Приймака.

- Близниченко вышел в стартовом составе.

- Я планировал, что он будет играть после "Шахтера". Его день рождения - это совпадение. Я говорил ему, что он обязательно проявит себя. Это особое ощущение - забить бывшей команде, - сказал Шищенко.