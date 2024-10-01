Заря перевела защитника в юношескую команду

Защитник "Зари" Кристофер Нваэзе был отправлен в команду U-19 в конце прошлой недели, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, причина такого решения - неудовлетворительная физическая готовность и снижение требований к самому себе.

В последний раз 21-летний нигериец, начинавший сезон основным центрбеком "Зари", появился в основе в матче 4-го тура против "Руха" (0:3) и был заменен на 60-й минуте.

Отметим, что на вчерашней пресс-конференции после победы над "Ворсклой" (2:0) и.о. главного тренера "Зари" Младен Бартулович отметил, что игрок проигрывает конкуренцию Эскиньи.