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Заря перевела защитника в юношескую команду
Проигрывает конкуренцию
Фото: FCZoryaLuhansk
Защитник "Зари" Кристофер Нваэзе был отправлен в команду U-19 в конце прошлой недели, сообщает ТаТоТаке.
Согласно данным источника, причина такого решения - неудовлетворительная физическая готовность и снижение требований к самому себе.
В последний раз 21-летний нигериец, начинавший сезон основным центрбеком "Зари", появился в основе в матче 4-го тура против "Руха" (0:3) и был заменен на 60-й минуте.
Отметим, что на вчерашней пресс-конференции после победы над "Ворсклой" (2:0) и.о. главного тренера "Зари" Младен Бартулович отметил, что игрок проигрывает конкуренцию Эскиньи.
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