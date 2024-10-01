Будковский: После игры с Колосом получили волшебный пинок

Нападающий "Зари" Филипп Будковский поделился эмоциями от победы над "Ворсклой" (2:0) в матче 8-го тура УПЛ.

— Филипп, когда ты забиваешь, "Заря" всегда выигрывает, это если мы ведем речь о нынешнем сезоне…

— Нам всегда хочется побеждать. Скажу прямо – минувший поединок в Ковалевке нам вообще не удался, "Заря" там очень плохо выглядела. Сегодня начало матча также было непростым – мы не могли долго открыть счет. Хорошо, что мы забили в конце первого тайма и уже стали вести игру. Думаю, что мы заслужили победу.

— Оба мяча "Ворскле" вы забили в концовке каждого из таймов. Это случается не часто, согласишься с этим мнением?

— Да, команде, которая пропускает в раздевалку – всегда сложно. При счете 1:0 мы могли еще забить во втором тайме, но не хватила мастерства. Будем больше работать.

— Матч минувшего тура "Колос" – "Заря" было сложно смотреть из-за низкого уровня футбола, который продемонстрировали игроки обеих команд. У вас был разнос после того поражения?

— Был. Мы конкретно пообщались после нашей игры в Ковалевке, в разговоре участвовали футболисты, тренерский штаб и руководители ФК "Заря". Никого не устроила наша игра в том поединке. Мы получили волшебный пинок, так можно сказать. Все пообщались между собой, где-то на повышенных тонах. Сейчас мы выглядели лучше, чем в предыдущих матчах.

— Вернемся к игре с "Ворсклой", которая складывалась для вас также трудно?

— Гости агрессивно начали и имели шансы для взятия ворот. Но в футболе важно забивать первым. Тот, кто открывает счет в поединке – ему всегда легче играть.

— В турнирную таблицу смотрите?

— Нет, пока нужно набирать очки, а в таблицу смотреть ближе к окончанию первого круга.

— Кто был лучшим игроком "Зари"?

— Такие матчи выигрываются коллективом. Если мы так и дальше будем играть, то пусть MVP будет вся команда, - сказал Будковский.