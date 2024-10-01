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Игрок Шахтера оскорбил Полесье - житомирский клуб требует реакции
Видео слили в сеть
Фото: Instagram
"Полесье" опубликовало видео, на котором игрок "Шахтера" Дмитрий Стрильчук пренебрежительно отзывается в адрес житомирского клуба. Такое поведение вызвало возмущение житомирского клуба.
"Футболист позволил себе резкие и унизительные высказывания в отношении ФК "Полесье". Призываем руководство ФК "Шахтер" принять меры и придерживаться взаимного уважения.
ФК "Полесье" осуждает проявления неуважения и непристойных оскорблений в информационном пространстве», - указывается в заявлении клуба.
Добавим, что Стрильчук выступает за команду U-19 "горняков". С лета 2022 по лето 2024 он находился в системе "Баварии".
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