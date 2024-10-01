Антюх: Нам всем стыдно за игру, которую мы показали в Ковалевке

Полузащитник "Зари" Денис Антюх прокомментировал победу над "Ворсклой" (2:0) в рамках 8-го тура УПЛ.

— Денис, этот поединок был лучшим для "Зари", по содержанию, в нынешнем сезоне?

— Трудно ответить на этот вопрос. На игру с "Ворсклой" мы выходили с одним желанием – победить. Полагаю, что мы провели хороший поединок. У нас много что получалось, ведь мы создали много голевых моментов у ворот Исенко. Итоговый счет 2:0 нас устраивает.

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— О чем ты подумал, когда гости могли сравнять счет на 83-й минуте встречи – мяч после удара Черныша попал в штангу?

— Фарт был на нашей стороне в том эпизоде. Уже через пару минут Джордан забил гол, установивший окончательный счет в этой игре. При счете 1:0 мы могли забивать второй мяч – моменты для этого у нас были. Все-таки счет 1:0 довольно скользкий.

— Сегодня "Заря" забила два мяча после розыгрыша угловых. Такое редко у вас бывает?

— Да, у нас такое происходит нечасто. Всегда мы много выполняем угловых ударов, и, сегодня, наконец, нас прорвало.

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— А кто лучше играет головой – Будковский или Джордан?

— Оба хорошо играют головой. Они высокие ребята, атлетически сложенные футболисты.

— У "Зари" было много опасных атак, но не всегда твои партнеры могли отдать точный пас, уже в завершение атаки. Почему?

— Нужно больше это тренировать в тренировочном процессе. В каждой игре у нас есть хорошие, быстрые контратаки, нужно уметь их завершать. Скажу, что перед поединком с "Ворсклой", мы потерпели два поражения в чемпионате и уверенности нам не хватало. Все переживали из-за результата, я считаю.

— Денис, где настоящая "Заря" – та команда, что проиграла "Колосу", или та команда, что победила "Ворсклу"?

— Конечно та, которая обыграла полтавскую "Ворсклу". Нам всем стыдно за игру, которую мы показали в Ковалевке. Бывает такое в футболе. Главное сделать правильные выводы, - сказал Антюх.