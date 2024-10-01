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Буяльский провел 350-й матч в клубной карьере

Премьер-лига

Юбилей пришелся на матч против "Левого Берега"

Буяльский провел 350-й матч в клубной карьере

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Матч с "Левым Берегом" (3:0) стал 350-м в клубной карьере капитана динамовцев Виталия Буяльского, сообщает пресс-служба УПЛ.

31-летний Буяльский провел 330 игр как представитель "Динамо" и 20 - ужгородской "Говерлы". В рамках чемпионата Украины полузащитник сыграл 238 игр, в еврокубках (ЕК) - 84, в Кубке (КУ) - 22, в Суперкубке (СК) - 6.

Дебютная игра состоялась 21 сентября 2011 года в гостевой кубковой игре динамовцев с "Кремнем" (3:2). В активе Виталия Буяльского 76 голов на клубном уровне.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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