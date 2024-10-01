Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер отреагировал на обращение Полесье по поведению своего игрока
Футболист оказался в центре скандала
Фото: Instagram
"Шахтер" отреагировал на ситуацию вокруг полузащитника команды U-19 Дмитрия Стрельчука, который в одном из видео пренебрежительно говорит о "Полесье".
"Представители Академии ФК "Шахтер" провели разговор с игроком в Дюссельдорфе и будут принимать надлежащие меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
"Клуб всегда поддерживал принципы взаимного уважения и спортивной этики, поэтому такие инциденты не соответствуют ценностям ФК "Шахтер", - ответили в "Шахтере" на запрос Tribuna.com.
Добавим, что Стрильчук выступает за команду U-19 "горняков". С лета 2022 по лето 2024 он находился в системе "Баварии".
Популярное сейчас
- Свитолина: Работаю с психологом, чтобы понять, почему у меня такие немного завышенные ожидания от себя
- Вацко – о заявке сборной на октябрь: Удивлен одной фамилией в резервном списке. Это напоминание киевским динамовцам
- Машина застряла в болоте. Наши за границей. Италия
- Заря Бартуловича побеждает в битве середняков. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе