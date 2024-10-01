Шахтер отреагировал на обращение Полесье по поведению своего игрока

"Шахтер" отреагировал на ситуацию вокруг полузащитника команды U-19 Дмитрия Стрельчука, который в одном из видео пренебрежительно говорит о "Полесье".

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"Представители Академии ФК "Шахтер" провели разговор с игроком в Дюссельдорфе и будут принимать надлежащие меры для предотвращения подобных случаев в будущем. "Клуб всегда поддерживал принципы взаимного уважения и спортивной этики, поэтому такие инциденты не соответствуют ценностям ФК "Шахтер", - ответили в "Шахтере" на запрос Tribuna.com.

Добавим, что Стрильчук выступает за команду U-19 "горняков". С лета 2022 по лето 2024 он находился в системе "Баварии".