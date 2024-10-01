Он начинает отставать, или Тур имени Фортуны. Акценты зрителя на играх 8-го тура УПЛ

Срединный тур первого круга ознаменовался именно этим событием. Очередная осечка чемпиона привела к форе в шесть очков в пользу главного конкурента. Прочих пока не считаем: кому недостает потенциала, а кому - и опыта. В целом тур вышел нормальным, но не более того. И то хлеб, в этом сезоне мы не раз видели худшее.

Левый Берег - Динамо 0:3

Кривбасс - Александрия 0:1

Карпаты - Полесье 1:3

Верес - Шахтер 1:1

ЛНЗ - Черноморец 1:1

Рух - Колос 0:0

Заря - Ворскла 2:0

Оболонь - Ингулец 2:1

Зрелищность. Большинство матчей смотрелось, пусть феерий и не было. Самой богатой на голевые моменты стала игра “Зари” с “Ворсклой”. Зрительский зачет получили также поединки в Черкассах, Кривом Роге, Львове (“Карпаты” - “Полесье”) и на Левом берегу Киева.

Самой никчемной получилась встреча “Руха” с “Колосом” - максимум четыре стоящих эпизода.

Интрига. Судьба результата в большинстве случаев решалась не ранее 85-й минуты. Именно на ней забивали вторые голы “Оболони” - Близниченко, и “Зари” - Джордан, которые стали определяющими для этих команд. Тремя минутами позже Краснопир еще мог принести победу “Руху”, но промахнулся.

На 90-й минуте подобным же образом не сумел вырвать победу для “Черноморца” в Черкассах Янаков. И, наконец, в компенсированное время “Верес” от поражения после удара Невертона спасла перекладина ворот, а с добиванием Эгиналду справился Кожухарь.

Отрадно, что ни разу занавес интриги не падал до перерыва. Не такое уж и частое явление.

Логика. Самым закономерным счетом я бы назвал 1:1 в Черкассах. В принципе, можно отнести сюда и “нулевку” “Руха” с “Колосом”, пусть хозяева поля были и ближе к голу. А “Полесье” было убедительнее “Карпат” именно на два забитых мяча.

Нелогичность брала верх тоже трижды. “Кривбасс” никак не заслуживал поражения от “Александрии”. “Шахтер” явно “наиграл” на победу над “Вересом”. И, на мой взгляд, “Ингулец” все же мог рассчитывать на ничью с “Оболонью”.

Судейство. У меня возникли вопросы только к эпизодам с не назначенными пенальти в ворота “Александрии” в Кривом Роге. Но коллега Юстас развеял эти смутные сомненья.

Отдельного разговора заслуживает гол “Черноморца” в Черкассах. Ни один повтор не дал чёткого представления о том, действительно ли мяч перед этим полностью покинул пределы поля. Даже комментатор, говоря о том, что мяч полностью находился на траве за линией, имел в виду только ту часть сферы, которая касалась земли.

Но, пардон, судят-то по проекции. Поэтому эпизод был невероятно сложным для судейского глаза. А когда видишь мяч на самой границе с линией, без очевидного зазора между ними, это может означать только одно: часть проекции находится на линии. То есть, в поле.

Любой уважающий себя арбитр в подобном случае действует по принципу: не уверен - не свисти. А значит, мяч считается оставшимся в поле, и игра продолжается. Таким образом, впервые с начала сезона, мы не обнаружили судьбоносных судейских ошибок.

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Ее фаворитом в туре стал “Черноморец”. В середине второго тайма, при 0:1, Бойко с угловой отметки закрутил мяч аккурат в перекладину его ворот. А в концовке случился этот гол Янакова, который мы разжевали выше, и который был буквально на волосок от нелегитимности.

Идем дальше. Уже на 13-й минуте могла проигрывать “Оболонь”: удар Демченко из “Колоса” приняла на себя перекладина. По такой игре эта была бы весомейшая заявка на победу.

Вскоре после перерыва “Карпаты” могли сравнять счет в матче с “Полесьем”, но Невес пробил в перекладину. В итоге житомиряне выиграли.

То же самое произошло с “Ворсклой”. Разница в том, что между ударом Черныша в стойку ворот “Зари” и её победным голом прошло всего лишь две минуты - в концовке поединка.

Ну а про перекладину от Невертона, под самую занавесочку выручившую “Верес” и сохранившую для него очко в игре с “Шахтером”, уже было сказано ранее.

Личности. Их как бы хватало, но частота их появления в кадре крупным планом оставила желать лучшего.

Чаще всех примелькался Антюх из “Зари” - четырежды в ключевых эпизодах, включая решающий гол. Столько же и у Сосы из “Кривбасса”, но без участия в голах. В тройку включил бы Назаренко из “Полесья”, буквально на носовой платочек опередившего здесь своего одноклубника Гуцуляка.

С точки зрения эффективности участия не нашлось равных Джордану (“Заря”) и Крушинскому (“Полесья”) - по два голевых момента из двух возможных. Лучший среди вышедших на замену - одессит Янаков.

У вратарей опять было негусто. Методом исключения, выделю кипера “Вереса” Кожухаря с тремя зачетными сэйвами.

Одинаково часто ублажали зрителя “Динамо”, “Полесье” и “Заря”. Кроме них благодарен за игру в атаке также “Кривбассу”.

Позор тура - “Колос”: ничего, кроме той памятной перекладины от Демченко. “Верес” не поставлю в один ряд с ним, только благодаря спасительному голу Клеца и результату. Лишь по два реально голевых момента насчитал у “Левого Берега” и “Карпат”.

Таблица. Конфуз “Шахтера” привел к отставанию в четыре очка от тройки лидеров (максимальный отрыв во всей таблице, к слову). Конечно, позади лишь четверть дистанции, но как-то уже симптоматично, что ли.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 7 6 1 0 14-3 19 2 ФК Александрия 7 6 1 0 13-5 19 3 Полесье 7 5 2 0 16-5 17 4 Шахтер 7 4 1 2 19-8 13 5 ЛНЗ 8 3 3 2 9-8 12 6 Рух 7 3 3 1 13-3 12 7 Заря 8 4 0 4 8-9 12 8 Кривбасс 7 3 2 2 6-6 11 9 Ворскла 8 2 3 3 8-12 9 10 Карпаты 8 2 2 4 10-14 8 11 Черноморец 8 2 1 5 4-9 7 12 Колос 8 1 4 3 5-7 7 13 Левый Берег 8 2 0 6 4-12 6 14 Верес 8 1 3 4 7-12 6 15 Оболонь 8 1 2 5 4-19 5 16 Ингулец 8 0 4 4 6-14 4

Отметим и падение “Кривбасса” в середину таблицы. Команда Вернидуба пока никак не придет в себя после знакомства с Европой.

Победа в личной встрече позволила “Оболони” обойти “Ингулец” на нижнем полюсе. Команде Кобина, по игре отнюдь не худшей в УПЛ, мои искренние сочувствия. Колесить по стране из тура в тур бесприютными бродягами - это вам не фунт изюма. Боюсь, как бы главный аутсайдер не нарисовался столь банально и досрочно.

Анонсы. Парадокс: наиболее значимый поединок 9-го тура с большой долей вероятности может стать скучнейшим для зрителя - “Колос” примет “Левый Берег” в борьбе за “крышку люка”. Практически такое же значение будет иметь и матч “Черноморец” - “Оболонь”.

Из остальных пар тура я бы выделил “Александрию” с “Рухом”, чисто интуитивно. А так, вроде бы, все роли расписаны и результаты более-менее ожидаемы.

Теперь же все внимание - “Аталанте” с “Хоффенхаймом”. Хождение по мукам, часть вторая…