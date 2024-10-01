Ашур: Серия Полесья без поражений? Не знаю, это ни о чем не говорит

Главный тренер " Полесья " Имад Ашур после победы в матче 8-го тура УПЛ над "Карпатами" (3:1) порассуждал о беспроигрышной серии житомирской команды.

- Ваша беспроигрышная серия насчитывает уже семь матчей, о чем это говорит? Как эта серия оказывает влияние на команду?

– Не знаю, ни о чем не говорит. Пока так и это очень хорошо. Я очень рад, что на этом этапе становления и формирования мы получаем результаты. Мы все прекрасно понимаем, что это могло закончиться сегодня или в следующей игре. На мой взгляд, это просто очередная игра, в которой мы смогли быть как можно более стабильными, качественными и преданными в каждой ситуации и получили результат.

Удастся ли это сделать в следующей игре? Посмотрим, а то, что нам удается не проигрывать определенное количество матчей, безусловно, это приятно и очень, но где-то глубоко внутри. Надеюсь, этим больше могут насладиться болельщики и сами ребята, потому что все равно это они выходят на поле и делают это. Надо уметь наслаждаться этим, но мне нужно думать дальше. Я после предыдущей игры тоже говорил: уже дальше, следующая игра. Если бы мы смогли сохранить эту серию на более длительный срок, то было бы здорово. Но глобально сможем говорить о чем-то перед перерывом, а лучше – в конце сезона.

– Вы верите в то, что "Полесье" сможет пройти сезон в УПЛ без поражения?

– Мы верим, что мы можем выигрывать каждый матч. Иначе какие-то матчи можно было бы и не играть. Мы верим, действительно, удастся ли нам это сделать покажет только время. Я не люблю делать какие-то предварительные выводы, а потом перед самим собой выглядеть дураком. Мы должны принимать каждую игру такой, какая она есть. Если это удастся сделать – будет невероятно, если не удастся – то, глобально, это норма, это тоже нормально. У нас впереди еще много сложных соперников: "Динамо", "Александрия", "Кривбасс". Следующая игра также будет тяжелой, поэтому я не люблю вещи, которые не являются конкретными. Будет конкретика, когда мы отыграем все матчи.