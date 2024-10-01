"Мы помним про перемирие между коллективами", - ультрас Вереса извинились за перфоманс на матче с Шахтером

Ультрас "Вереса" извинились за инцидент на матче 8-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:1), когда активные болельщики ровенчан скандировали кричалки провокационного содержания.

Приносим свои извинения за жест неуважения к нашим ребятам, которые защищают Украину и мужественно защищают границы нашей страны в самых горячих точках боевых действий. Также приносим свои извинения ребятам, которые отстаивали Честь и Славу нашего коллектива и клуба VERES RIVNE за пределами стадиона. Каждый из молодежи уважает вас и ваши вложения в этот коллектив.

Приносим свои извинения за своих ребят, которые присутствовали на матче против ФК "Шахтер" (Донецк), а именно 27-го октября!

Возгласы с нашей стороны были необдумаными и высказаны не в правильном русле и не в то время.

Ни в коем случае не хотели обидеть и другие коллективы. Приносим извинения за ребят, присутствовавших на секторе. Все старшие ребята данного коллектива понимают ситуацию между клубами и ПОМНЯТ про перемирие между всеми коллективами.

Нам стыдно за данную ситуацию. Понимаем свою неправоту и не поддерживаем данный поступок на секторе в тот момент. В ближайшее время мы будем стараться исправить данную ситуацию и показать настоящие Ultras. Будем достойно показывать лицо молодежи Rivne Ultra!

Спасибо всем ВСУ", - говорится в заявлении ультрас.