Юрий Кулиш: Ничья с чемпионом должна дать Вересу вдохновение

Впечатлениями о событиях 8-го тура украинской Премьер-лиги с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший игрок "Черноморца", "Днепра", тернопольской "Нивы" и СК "Николаев", а ныне тренер Юрий Кулиш.

- В первом же матче тура произошла сенсация: один из претендентов на золотые награды, донецкий "Шахтер", не сумел одолеть сопротивление ровенского "Вереса". Итоговую ничью (1:1) на выезде с командой из нижней части таблицы можно расценивать как неудачу?

- Конечно. Если в течение трех последних сезонов "Шахтер" приучил всех к тому, что больше двух-трех поражений за весь чемпионат не позволял себе терпеть, то уже в первых четырех турах нынешнего проигрывал дважды. Ничью с "Вересом" в Ровно также можно считать неудачей. Похоже, что у донецкой команды наметился какой-то спад. С чем он связан – трудно сказать. Может быть, все дело в переоценке собственных возможностей, а может быть и в психологии. Впрочем, время для исправления ситуации у "Шахтера" есть, и достаточно. Так что увидим в следующих турах: выводы сделаны или нет. А вот по поводу "Вереса" могу сказать одобрительные слова. Команда Олега Шандрука в каждом матче старается, однако ей не везет с реализацией. В поединке с дончанами "Верес" хоть и не был хозяином ситуации, но умело огрызался – и добился своего! Возможно, ничейный итог в игре с действующим чемпионом придаст ровенчанам вдохновение и веру в собственные силы. Пора уже выходить на достойные позиции. А что касается разговоров о возможной отставке рулевого горняков Марино Пушича, то могу высказать свое мнение: пока рано делать какие-то выводы начет него. Лучше сосредоточиться на еврокубковых баталиях, а время покажет.

– Еще одна ничья с таким же счетом была зафиксирована и в матче ЛНЗ – "Черноморец". Кто из соперников потерял, а кто нашел?

- Учитывая, что летом в одесской команде произошли серьезные кадровые изменения, а также учитывая выездной характер поединка, одно очко можно вполне считать приобретением "Черноморца". Хочется надеяться, что одесситы постепенно обретут стабильность и их турнирные дела пойдут гораздо лучше. Другая ситуация у команды ЛНЗ, декларировавшей борьбу за высокое место. Старт у черкащан получился вроде бы неплохим, однако после поражения от киевского "Динамо" они в трех турах подряд теряли очки, играя вничью с одинаковым счетом 1:1.

- Интересно, что в схожей с ЛНЗ ситуации оказался и львовский "Рух", который после успехов в начале чемпионата тоже трижды завершал матчи вничью – правда, с другим счетом – 0:0.

- Команда Виталия Пономарева выдала впечатляющий старт, одержав в четырех матчах три победы с большим счетом. Уже тогда начали появляться мысли об амбициозных возможностях львовян. Но потом результативный пыл "Руха" куда-то исчез, о чем и свидетельствуют три "сухих" ничьих. Но если ничья с "Динамо" была особенной, которую, несомненно, можно занести в актив, то об играх с "Ворсклой" и "Колосом" этого не скажешь. В поединке с коваливцами львовская команда понесла досадную потерю очков. Видимо, сказалась тренерская эйфория. "Колос" же, как медведь после длительной спячки, пробудился и не проигрывает уже в трех турах подряд. Может, в сельском клубе наконец-то определили причину предыдущих неудач.

- К матчу в Кривом Роге, в котором встречались "Кривбасс" и "Александрия", было приковано повышенное внимание в туре. Это и не удивительно, ведь в гости к бронзовому призеру приехал лидер нынешнего чемпионата. Поединок ожидания болельщиков оправдал?

- Криворожских – вряд ли. Поклонники "Кривбасса" явно не ожидали, что их команда потеряет три очка в родных стенах. И как ни старались хозяева поля в создании опасности у чужих ворот, в этот день все было напрасно. Мяч просто не шел в ворота, словно заколдованный. Имея преимущество над "горожанами", "Кривбасс" проиграл. Выиграв в первой домашней игре у "Черноморца", подопечные Юрия Вернидуба в трех последующих домашних матчах никак не могут одержать победу. Что ж, такое бывает в футболе. "Александрия" же один из своих немногих шансов в этом матче использовала, и умело действуя в обороне снова сумела завоевать три очка.

– В отчетном туре было еще две победы гостей: "Карпаты" проиграли во Львове житомирскому "Полесью" 1:3, а дебютант элиты "Левый берег" в киевском дерби уступил "Динамо" 0:3.

– Все по делу. Получив право играть в Премьер-лиге, "Карпаты" еще не приобрели стабильность. "Полесье" уже во втором сезоне подряд в элите доказывает, что имеет серьезные амбиции. Житомирская команда с самого начала нынешнего чемпионата идет в лидирующей группе, демонстрируя умение завоевывать очки в каждом матче. Это и неудивительно, ведь в межсезонье она усилилась группой искусных исполнителей, которые и делают погоду. Прежде всего, это касается Александра Назаренко и Алексея Гуцуляка, попавших благодаря "Полесью" в список кандидатов в сборную Украины.

Если говорить о поединке "Левый берег" - "Динамо", то динамовцы одержали победу благодаря своему высокому классу. Впрочем, удивляться не приходится, ведь "лелеки" только начинают свой путь на самом высоком уровне. Наберутся опыта и усилятся квалифицированными игроками – и все изменится в лучшую сторону.

- Еще одна киевская команда, "Оболонь", также одержала победу. Как думаете, под руководством нового рулевого Сергея Шищенко "пивоварам" удастся улучшить свои турнирные результаты?

- Хочется надеяться, что да. Ведь в тренерской работе Шищенко не новичок, он уже успел поработать с рядом клубов. В матче с "Ингульцо" его команда проявила настойчивость и смогла во втором тайме реализовать два момента, выиграв в итоге 2:1. Эта победа произвела между этими клубами рокировку, и теперь уже "Ингулец" оказался на дне таблицы. Возможно, сказались страсти и неопределенность, которые несколько недель назад имели место в СМИ и в Петрово.

- Похоже, что молодому тренеру хорвату Младену Бартуловичу удается вдохновлять подопечных из луганской "Зари" на успешные результаты. Вот и в заключительном туре его команда сумела переиграть полтавскую "Ворсклу"…

– В футболе часто случается, когда после смены на тренерском мостике турнирные показатели резко идут вверх. Пожалуй, это как раз и происходит в "Заре". Следует отметить эффект, который дал возвращение в команду ее бывшего игрока Филиппа Будкивского. Он не только прибавил остроты у ворот соперника, но и стал лидером раздевалки. Недаром он избран капитаном. А что касается "Ворсклы", то ее выступления в этом сезоне напоминают качели. Состав у полтавчан вроде бы неплохой, однако стабильности явно не хватает.