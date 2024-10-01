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"Исторический трансфер" Вереса с августа переносится на октябрь

Премьер-лига
Обновлено

Верес погорячился с заявлениями

"Исторический трансфер" Вереса с августа переносится на октябрь

nkveres.com

Новина українською

"Верес" еще летом объявил о подписании камерунского игрока Самуэля Нонго, однако из-за проблем с документами игрок все никак не прибудет в расположение команды.

Еще в середине августа спортивный директор клуба Юрий Габовда анонсировал подписание "исторического трансфера" ровенчан, вот только игрок до сих пор не прибыл в расположение команды.

Все из-за того, что у футболиста возник целый ряд проблем с документами на получение визы, которые почему-то не были учтены менеджментом клуба на этапе объявления трансфера.

Команда ждала нового игрока еще в начале сентября, но, в лучшем случае, он прибудет только в начале октября. Пока вопрос решен, и Самуэль сможет присоединиться к клубу в ближайшее время, если не произойдет новых непредвиденных обстоятельств.

Напомним, что Самуэль Нонго прошлый сезон провел на правах аренды за хорватский "Славен". За балканскую команду вингер сыграл 17 матчей и забил один мяч.

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Верес (Ровно)
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Источник:
Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 23:36
Нонго как раз и не хватило Верес чтобы отодрать донецких вонючек в последнем туре...
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 23:36
Нонго как раз и не хватило Верес чтобы отодрать донецких вонючек в последнем туре...
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0
1
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Пан Коцький (Єкабпілс)
01.10.2024 в 23:00
ВЕРЕС продемонстрував "професійність" мененджменту !
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