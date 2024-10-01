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"Исторический трансфер" Вереса с августа переносится на октябрь
Верес погорячился с заявлениями
nkveres.com
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Еще в середине августа спортивный директор клуба Юрий Габовда анонсировал подписание "исторического трансфера" ровенчан, вот только игрок до сих пор не прибыл в расположение команды.
Все из-за того, что у футболиста возник целый ряд проблем с документами на получение визы, которые почему-то не были учтены менеджментом клуба на этапе объявления трансфера.
Команда ждала нового игрока еще в начале сентября, но, в лучшем случае, он прибудет только в начале октября. Пока вопрос решен, и Самуэль сможет присоединиться к клубу в ближайшее время, если не произойдет новых непредвиденных обстоятельств.
Напомним, что Самуэль Нонго прошлый сезон провел на правах аренды за хорватский "Славен". За балканскую команду вингер сыграл 17 матчей и забил один мяч.
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