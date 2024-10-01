"Исторический трансфер" Вереса с августа переносится на октябрь

" Верес " еще летом объявил о подписании камерунского игрока Самуэля Нонго, однако из-за проблем с документами игрок все никак не прибудет в расположение команды.

Еще в середине августа спортивный директор клуба Юрий Габовда анонсировал подписание "исторического трансфера" ровенчан, вот только игрок до сих пор не прибыл в расположение команды.

Все из-за того, что у футболиста возник целый ряд проблем с документами на получение визы, которые почему-то не были учтены менеджментом клуба на этапе объявления трансфера.

Команда ждала нового игрока еще в начале сентября, но, в лучшем случае, он прибудет только в начале октября. Пока вопрос решен, и Самуэль сможет присоединиться к клубу в ближайшее время, если не произойдет новых непредвиденных обстоятельств.

Напомним, что Самуэль Нонго прошлый сезон провел на правах аренды за хорватский "Славен". За балканскую команду вингер сыграл 17 матчей и забил один мяч.