О вызове в сборную Украины, об мечте играть в Европе и роли Степаненко. Интервью с Дмитрием Крыськивым

Дмитрий Крыськив – уроженец Харькова и воспитанник школы местного "Металлиста". Впоследствии он перебрался в академию "Шахтера" и перешел к уровню взрослого футбола, в том числе дважды поиграв в аренде. Теперь он представляет первую команду “горняков”, играл на Олимпиаде, а также недавно получил дебютный вызов в национальную команду “сине-желтых”.

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Сейчас он вытеснил из основы "Шахтера" Тараса Степаненко. Именно Криськива наставник дончан Марино Пушич использует в опорной зоне. О помощи от старших партнеров по команде, проблемах "Шахтера" на старте сезона, желании развития, о партнерстве со Степаненко и многом другоем Дмитрий Крыськив рассказал в эксклюзивном интервью UA-Футбол.

Впервые в национальной команде

– В первую очередь поздравляю Вас с дебютным вызовом в сборную Украины. Как узнали об этом? Какие эмоции были?

– Спасибо. Узнал после поединка с “Оболонью”, что пришел вызов в сборную. Очень обрадовался, сразу рассказал жене, родителям. Все очень рады и счастливы, желают еще большего успеха и чтобы смог себя зарекомендовать и проявить.

– Какие цели ставите на первый сбор с командой?

– Буду работать изо дня в день. Буду показывать максимальные возможности, что могу. Отдаваться в полную силу. А дальше тренерский штаб будет решать, получу ли игровое время или нет, смогу ли помочь команде. Лично от себя потребую только максимум.

– Говорили уже лично с Ребровым?

– Нет, не общался еще.

– Сложная ситуация сейчас в группе Лиги наций для Украины. Есть ли еще реальные шансы на победу в этом квартете?

– Конечно, шансы есть. По силам выигрывать в каждой игре. У нас очень хорошая сборная, квалифицированные игроки, квалифицированный тренерский штаб. Надо только, наверное, более сконцентрировано подготовиться.

Не знаю, может, там укажут на прошлые ошибки, ведь меня не было на прошлых встречах. Я думаю, будет что разобрать, что улучшить. И я не считаю, что сборные Албании, Грузии и Чехии чем-то лучше или выше Украины. Но так получилось, что были проиграны первые два матча. Следует реабилитироваться и перевернуть все в другую сторону.

– Ярмоленко не попал в основную обойму Реброва. Сможет ли Степаненко взять на себя роль лидера?

– Мне кажется, что Степаненко и был лидером этой сборной. Потому что у него такой опыт и он такая большая фигура в команде: как в сборной, так и в Шахтере. Поэтому, думаю, он как был лидером, так и останется.

“Степаненко может даже не “напихать”, а просто подсказать. Иногда немного громче”

– Вы играете с Тарасом в одной зоне поля. Является ли он вашим наставником?

– Нельзя сказать, что он именно наставник. Он опытный, квалифицированный игрок. Когда я попал в команду, я понял, что он очень профессиональный футболист и, в первую очередь, хороший человек. Он не ходит и не наставляет, но ты сам можешь следить за его поведением, за его работой, как он относится к делу. Ты только можешь взять лучшее, что есть. И действительно хорошо, что у нас есть такой профессионал в команде.

– А вот честно скажите, может ли Тарас "напихать" на поле, если что-то идет не так?

– Может. И на тренировке, и в быту. И не только он. Это могут быть и другие игроки, у которых опыт, знающие, как будет лучше для команды. И они в том или ином деле могут даже не "напихать", а просто подсказать. Когда нужно, могут и немного громче, чтобы было понятнее. Но это приносит только пользу команде.

Фото: ФК "Шахтар"

– Какая для Вас самая комфортная роль и позиция на поле?

– Там, где я могу больше всего пользы принести команде. А так мне без разницы.

– А как лично Вас хочет использовать Пушич?

– Он на разных позициях меня использует. Под каждую игру, каждую команду, каждый стиль. Наша игра может трансформироваться. И где я могу больше принести пользы, там меня используют. А в свою очередь я должен принести только максимум пользы команде. Так мы сможем добиваться положительного результата и только становиться лучше.

– В чем разница ваших задач с Бондаренко на поле в “Шахтере”?

– Это у тренера наверняка нужно спрашивать. Я знаю, какие у меня действия, и я выполняю то, что от меня требуют. У Артема, не знаю, возможно такие действия, возможно немного иначе – надо спрашивать, что именно просят его выполнять и какие у него задачи на поле.

– Вас просят больше играть на опорную зону, а Артема повыше?

– Когда мы играем в одного опорного, то действительно я больше сконцентрирован на игре в обороне, на страховании, на выходе из обороны. Те, кто повыше играет – у них другие функции. Но я могу сыграть и повыше, и у меня уже будут другие задачи, там я подстраиваюсь под действия команды.

– Какой футбол Пушич пропагандирует? Каких пунктов и установок больше всего придерживается во время матчей и тренировок? Срна и Палкин заявляют об атакующем "Шахтере".

– Мы все хотим играть в атакующий футбол, мы тренируем это, наигрываем, и у нас хорошо получается. Не всегда, но то, что нас просят, мы стараемся выполнять. Главная идея – это играть с позиции силы. Мы играем с мячом и не боимся играть. Ми выходим через короткую передачу. Но бывают и другие стили. Бывает и через долгую, когда нас прессингуют.

У нас такой доминирующий, атакующий футбол. Мне кажется, что мы улучшаемся в этих аспектах и ​​становимся все более сильной командой.

– Общаетесь лично Вы с Пушичем на английском или через переводчика?

– На английском.

– А лично Вы на каких языках можете разговаривать? Изучаете усиленно сейчас какие-нибудь языки?

– Я знаю английский, общаюсь на украинском. С бразильцами – на португальском, да, могу несколькими словами перекинуться. Но это не могу сказать, что я общаюсь. Просто знаю несколько слов, которые я могу сказать на поле. А английский стараюсь изучать, совершенствовать. Мне кажется, что его полностью изучить очень сложно, но ты должен себя улучшать, чтобы подробно мог понимать требования тренера.

"Мы не должны терять очки с "Вересом", если ставим перед собой самые высокие цели"

– В чем проблема не слишком удачного вашего старта в сезоне непосредственно в УПЛ?

– Честно, не могу сказать. Наверное, в концентрации, возможно. Хочется найти причину, но мы как-то не можем найти. Отдаемся делу на таком же уровне, ничего как будто не изменилось, но результат упал. Мы два матча проиграли, одна ничья еще с "Вересом" была в последнем поединке. Это такой плохой результат для нас.

Мы не должны терять очки в таких играх, если мы ставим перед собой самые высокие цели. И мы должны взять эти матчи и проанализировать. Нам должны показать наши ошибки. Мы не можем от “Александрии” четыре мяча пропускать, потому что нам для победы тогда минимум пять нужно забивать. А это не в каждой игре можно сделать. Мы должны проанализировать это все, улучшиться и не допускать больше подобных ошибок.

– Полное преимущество от "Шахтера" на поле против "Вереса", но пропустили на 81 минуте. По каким причинам?

– Такой мы получили опыт. Мы не можем, когда мы выигрываем 1:0 и контролируем игру, пропускать мяч. Мы должны были не 1:0 побеждать, ведь у нас было много моментов. Мы должны забивать один, два, три и дальше завершать игру.

Но когда ты побеждаешь в один мяч, то любая команда может создать момент из ничего, из малейшей ошибки. Ты должен быть к этому готов и не дать возможности сделать это. И если ты забиваешь больше, чем один мяч, наш оппонент начинает гаснуть и игра завершается. А когда 1:0, они чувствуют, что могут сравнить и так происходит.

Это наша вина, что мы не смогли эту игру довести до такого должного результата. Но даже после этого у нас были моменты. Мы должны больше показывать характер, больше нрава и мы смогли даже дожать в этом матче и вывезти оттуда три очка. Но, к сожалению, не получилось. Удача в этот день была не на нашей стороне.

– Чем лично для вас была сложная "Болонья"?

– Команда играет в итальянской Серии А – это уже у них есть преимущество. По сравнению с нами, у них матчи более качественные и больше футболистов играют на европейском уровне. Они прессингуют один в один по всему полю, и это была сложная игра. Мы начали хорошо. У нас было пенальти, было несколько моментов, но реализовать не удалось. И дальше нам почему-то все сложнее играть.

Мы вроде контролировали мяч, но у нас не было продолжения на части поля соперника. И мы должны, наверное, агрессивнее спереди играть и больше брать на себя инициативу, чтобы создавать моменты и забивать. Но есть и хорошая черта этого поединка, что мы смогли сзади удержать "ноль". И какие-то были полумоменты, которые могли бы решить результат, и мы могли бы одержать победу, но не получилось.

И поэтому будем дальше улучшать игру в обороне, чтобы даже команды не создавали моменты сзади. И также нужно развивать нашу игру в атаке, ведь мы в том матче создали мало шансов впереди. Надо больше моментов – тогда будет больше голов.

– "Шахтер" мог зацепиться за победу в Италии, или должен быть доволен одним зачетным пунктом?

– Мне кажется, можно быть доволен, если ты смотришь на то, какие были моменты у наших ворот. И недовольным, когда ты смотришь, что не забил пенальти и создал несколько шансов. Только в конце лиговой стадии можно сказать, это хороший результат для нас, или мы не добрали два очка.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

– Сейчас снова итальянский соперник – “Аталанта”. Каковы ее отличия от "Болоньи"? Разбирали уже "Аталанту" тактически?

– Похожий соперник, тоже прессингует один в один по всему полю. Наверное, больше, как мне кажется, квалифицирован. Игроки выше уровня. Все-таки текущие победители Лиги Европы. Они обыграли "Байер" в финале. Потому это действительно такая хорошая команда. В Суперкубке с “Реалом” они также навязали борьбу. Поэтому будет трудная игра. Будем отдаваться по полной и надеяться на положительный результат.

– Какая миссия игроков "Шахтера" в Лиге чемпионов, если отвлечься от футбола?

– Мы действительно понимаем, что играем для всей страны, для всех наших воинов. Мы должны показать, что страна живет. Мы должны только прославлять наше государство. Все эти матчи – для людей, которые в Украине, для украинцев.

У них и так не так много позитива, и ты хочешь действительно выйти на эту игру и показать максимум, получить положительный результат и подарить позитивные эмоции украинцам, которые смотрят футбол в столь непростое время. Поэтому мы понимаем, что это не просто так. Хочется играть за нашу страну.

Играть в Европе – мечта многих футболистов

– Думаете о переходе в европейский клуб?

– Есть такое в голове, ведь это мечта многих футболистов. Там другой уровень, там все остальное. Там ты видишь, как люди играют и предаются делу, и оно действительно тебе нравится. Хочется попробовать себя на таком уровне. В таких чемпионатах, таких конкурентных лигах, когда ты играешь бок о бок с такими именитыми топовыми игроками, ты только будешь прогрессировать и сможешь выйти на новый уровень. Очень хочется попробовать себя в подобных чемпионатах.

– Летом была информация об интересе со стороны "Монпелье". Можете подтвердить или опровергнуть информацию?

– Не знаю, это нужно спрашивать у клуба, какие предложения были, кто интересовался. Более конкретным будет именно "Шахтер" в этом. Но если есть слухи, хотелось бы и дальше продвигаться, а там будет как будет.

– К Вам лично не обращался ни тренер "Монпелье", ни другие представители?

– Нет, до меня так особо конкретного ничего не дошло.

Фото: UA-Футбол

Какие книги предпочитает и как проводит свободное время

– Какова Ваша привычная рутина в день матча?

– Стараюсь больше набраться сил, больше отдохнуть, выспаться еще днем. Хорошо и правильно поесть. Чтобы у тебя было наилучшее состояние и больше сил в игре.

– Чем занимаетесь в свободное время вне футбола?

– Пытаюсь читать, играю в игры с друзьями – в контрастрайк. Провожу время с женой. В каких обстоятельствах я нахожусь, так и пытаюсь проводить. Если жены рядом нет, то больше это книга или компьютерные игры.

– Какая любимая книга?

– Я больше люблю читать автобиографии. К примеру, Ибрагимовича, Пирло, Роналду. Больше мне нравится читать истории профессиональных спортсменов, преуспевших.

Блиц

– Лига чемпионов – это?

– Удовольствие.

– Команда, за которую болели в детстве?

– "Барселона".

– Кумир детства?

– Лионель Месси.

– А в Украине?

– Эдмар или Хосе Соса.

– Любимое блюдо?

– Рис с курицей.

– Любимое блюдо перед матчем?

– Паста с курицей.

– Лучший стадион, на котором Вы лично играли?

– ОСК "Металлист".

– Знаете, во сколько Вас оценивает Transfermarkt? Если нет – скажите примерно.

– Не знаю. Думаю, 5-6 миллионов евро (7 млн ​​– примечание).

– С каким посланием хотели бы обратиться к болельщикам?

– Чтобы независимо от результата поддерживали нас и мы будем отдавать всех себя ради наших побед.