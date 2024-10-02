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Крупский – об интересе Шахтера: Партнеры по Ворскле начали меня травить
Молодой талант – о возможном переходе
Getty Images/Global Images Ukraine
20-летний правый защитник Илья Крупский рассказал о старте сезона, выступлении на Олимпиаде-2024 и возможной смене клуба.
“Мы любим играть с мячом, используя передачи, но на таком некачественном поле, как в Полтаве, тяжело играть комбинационно. У нас поле полностью перестилается. Сейчас мы следующие два поединка чемпионата проведем в гостях с "Полесьем" и "Александрией", а в конце октября, я надеюсь, мы сможем принять киевское "Динамо" на нашем новом газоне в розыгрыше Кубка Украины. Сейчас мы часто играем в гостях, на хороших газонах, при большом количестве радующих нас болельщиков".
"[Об участии в ОИ] Когда ты играешь на таких стадионах, при большом скоплении публики, то растешь. Я противостоял Хакими, Альваресу и Отаменди – звездам футбола. Возвращаясь в Украину, видишь, разницу между нашим футболом и мировым. Там темп и интенсивность матчей совсем другие. Сборная Украины впервые пробилась на Олимпийские игры, и нам очень приятно представлять нашу страну.
[Об интересе “горняков”] Сам прочел об этом в интернете. Мои партнеры по "Ворскле" начали меня травить уже по поводу возможности перехода в один из наших топ-клубов. Все знает мой агент Константин Сосенко, он общается с клубами. Мне нравятся и "Шахтер", и "Динамо". Увидим, что будет дальше.
При Викторе Скрипнике я мало играл, только весной я смог забронировать за собой место в стартовом составе "Ворсклы". Только сейчас я стал игроком основного состава”, – заявил футболист.
Илья провел в УПЛ 40 матчей.
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