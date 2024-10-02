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Будковский: Получили волшебного пинка после игры в Ковалевке. Пообщались на повышенных тонах

Премьер-лига
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Никто не был доволен содержанием матча против Колоса

Будковский: Получили волшебного пинка после игры в Ковалевке. Пообщались на повышенных тонах

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий поделился мыслями о противостоянии с полтавчанами и последних поединках команды.

“Нам всегда хочется побеждать. Скажу прямо – поединок в Ковалевке нам вообще не удался, "Заря" очень плохо выглядела. Начало матча против "Ворсклы" также было непростым – мы не могли долго открыть счет. Хорошо, что забили в конце первого тайма и начали играть.

Команде, пропускающей в раздевалку, всегда сложно. При счете 1:0 мы еще могли забить во втором тайме, но не хватило мастерства”.

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"Мы конкретно пообщались после нашей игры в Ковалевке, в разговоре принимали участие футболисты, тренерский штаб и руководители ФК "Заря". Никого не устроила наша игра в этом поединке. Мы получили волшебного пинка, так можно сказать. Все пообщались между собой на повышенных тонах. Сейчас мы выглядели лучше, чем в предыдущих матчах”, – заявил нападающий.

Гол в ворота "Ворсклы" стал для Филиппа 29-м в футболке луганского клуба. Он уже в третий раз присоединился к "черно-белым".

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Заря (Луганск) Филипп Будковский
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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