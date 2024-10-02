Будковский: Получили волшебного пинка после игры в Ковалевке. Пообщались на повышенных тонах

Нападающий поделился мыслями о противостоянии с полтавчанами и последних поединках команды.

“Нам всегда хочется побеждать. Скажу прямо – поединок в Ковалевке нам вообще не удался, "Заря" очень плохо выглядела. Начало матча против "Ворсклы" также было непростым – мы не могли долго открыть счет. Хорошо, что забили в конце первого тайма и начали играть.

Команде, пропускающей в раздевалку, всегда сложно. При счете 1:0 мы еще могли забить во втором тайме, но не хватило мастерства”.